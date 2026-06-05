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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारKhan Sir Coaching News: खान सर का कोचिंग विवाद के बीच बड़ा बयान, 'जिस दिन KGS बंद हुआ…'

Khan Sir Coaching News: खान सर का कोचिंग विवाद के बीच बड़ा बयान, 'जिस दिन KGS बंद हुआ…'

Khan Sir News: खान सर ने दावा किया है कि गोलियां चली हैं. उनका कहना है कि मुद्दे से भटकाया जा रहा है. क्लास में जब वे बच्चों को पढ़ा रहे थे तब उन्होंने इस तरीके की बात कही है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 05 Jun 2026 12:53 PM (IST)
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राजधानी पटना में दो बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद हुआ है. इस मामले में अब तक पांच लोगों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. कथित रूप से फयरिंग के मामले में आगे की जांच हो रही है. इस बीच खान सर (Khan Sir) का एक बड़ा बयान आया है. यह बयान मीडिया के सामने नहीं दिया है बल्कि क्लास में जब वे बच्चों को पढ़ा रहे थे तब उन्होंने इस पूरे मामले पर काफी कुछ कहा है.

खान सर क्लास के दौरान इस विवाद से जुड़े वीडियो को स्क्रीन पर दिखाते हैं और कहते हैं, "अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है… मुद्दे से भटकाया जा रहा है." खान सर वीडियो में दिख रहे एक शख्स की तस्वीर को घेरते हुए उक्त बातें छात्रों से कह रहे हैं.

'हम लोग तो पढ़ाने वाले लोग हैं…'

उसी शख्स के बारे में आगे खान सर छात्रों से कहते हैं, "...देखिए ये कैसे ये आता है और 20-25 लोगों को उठाकर लेकर चला जाता है. इसका नाम विकास या विवेक है… हम लोग तो पढ़ाने वाले लोग हैं… हम लोग को इतना नहीं पता होता है कि कौन कहां क्या कर रहा है… क्या हमने पुलिस को सूचना नहीं दी… मांग करते हैं पटना पुलिस से कि इसकी गिरफ्तारी की जाए… ये अभी तक बाहर घूम रहा है…"

यह भी पढ़ें- खान सर मामले पर मंत्री रामकृपाल यादव की दो टूक, 'विद्या मंदिर है, लाठी मंदिर या पिस्तौल…'

कुछ छात्र खान सर से कहते हैं कि कहा जा रहा है फायरिंग नहीं हुई है. इस पर खान सर ने बच्चों से कहा, "मीडिया एक हिस्से को चला रहा है. हमने तो दिखाया… आप लोग अनपढ़ तो नहीं हैं… गोली चलते हमने दिखाया… अब आप बताइए कि आप अपनी आवाज उठा सकते हैं कि नहीं? हम लोग विद्या के मंदिर में बैठे हैं…"

उन्होंने एक किताब को हाथ में लेकर कहा, "हम लोगों के लिए यह विद्या है, स्पष्ट रूप से गोलियां चल रही थीं… यकीन मानिए जिस दिन केजीएस (खान ग्लोबल स्टडीज) बंद हुआ… जिस दिन खान सर की आवाज दबाई गई, फिर से फीस एक से डेढ़ लाख नहीं चली गई तो कहिएगा…"

यह भी पढ़ें- बिहार: खाते में आए 2,948,000,000 रुपये तो चौंक गया मजदूर, अब बैलेंस देखने पहुंच रहे लोग

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 05 Jun 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
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