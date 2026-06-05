खान सर का कोचिंग विवाद के बीच बड़ा बयान, 'जिस दिन KGS बंद हुआ…'

राजधानी पटना में दो बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद हुआ है. इस मामले में अब तक पांच लोगों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. कथित रूप से फयरिंग के मामले में आगे की जांच हो रही है. इस बीच खान सर (Khan Sir) का एक बड़ा बयान आया है. यह बयान मीडिया के सामने नहीं दिया है बल्कि क्लास में जब वे बच्चों को पढ़ा रहे थे तब उन्होंने इस पूरे मामले पर काफी कुछ कहा है.

खान सर क्लास के दौरान इस विवाद से जुड़े वीडियो को स्क्रीन पर दिखाते हैं और कहते हैं, "अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है… मुद्दे से भटकाया जा रहा है." खान सर वीडियो में दिख रहे एक शख्स की तस्वीर को घेरते हुए उक्त बातें छात्रों से कह रहे हैं.

'हम लोग तो पढ़ाने वाले लोग हैं…'

उसी शख्स के बारे में आगे खान सर छात्रों से कहते हैं, "...देखिए ये कैसे ये आता है और 20-25 लोगों को उठाकर लेकर चला जाता है. इसका नाम विकास या विवेक है… हम लोग तो पढ़ाने वाले लोग हैं… हम लोग को इतना नहीं पता होता है कि कौन कहां क्या कर रहा है… क्या हमने पुलिस को सूचना नहीं दी… मांग करते हैं पटना पुलिस से कि इसकी गिरफ्तारी की जाए… ये अभी तक बाहर घूम रहा है…"

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कुछ छात्र खान सर से कहते हैं कि कहा जा रहा है फायरिंग नहीं हुई है. इस पर खान सर ने बच्चों से कहा, "मीडिया एक हिस्से को चला रहा है. हमने तो दिखाया… आप लोग अनपढ़ तो नहीं हैं… गोली चलते हमने दिखाया… अब आप बताइए कि आप अपनी आवाज उठा सकते हैं कि नहीं? हम लोग विद्या के मंदिर में बैठे हैं…"

उन्होंने एक किताब को हाथ में लेकर कहा, "हम लोगों के लिए यह विद्या है, स्पष्ट रूप से गोलियां चल रही थीं… यकीन मानिए जिस दिन केजीएस (खान ग्लोबल स्टडीज) बंद हुआ… जिस दिन खान सर की आवाज दबाई गई, फिर से फीस एक से डेढ़ लाख नहीं चली गई तो कहिएगा…"

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