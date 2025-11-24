Dharmendra Death News Live: बेटे सनी देओल ने किया धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार, अमिताभ बच्चन और आमिर खान श्मशान घाट पहुंचे
Dharmendra Death News Live Updates: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. अभिनेता धर्मेंद्र निधन से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे साथ यहां बने रहिए.
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का आज निधन हो गया है. एक्टर का कई दिनों से घर पर ही इलाज चल रहा था. उन्हें कुछ दिन पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किए गए थे. 10 नवंबर को धर्मेंद्र की तबीयत काफी खराब हो गई थी और उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किए जाने की खबरें आई थीं. इसके बाद सलमान खान से लेकर शाहरुख खान और गोविंदा को दिग्गज अभिनेता का हाल चाल जानने के लिए अस्पताल में देखा गया था.
वहीं ठीक उसके बाद धर्मेंद्र के निधन के रूमर्स भी फैल गए. बाद में एक्टर की पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल ने पोस्ट कर उनके निधन की खबरों को झूठी बताया था. वहीं सनी देओल ने भी पोस्ट कर बताया था कि दिग्गज अभिनेता पर इलाज का असर हो रहा है और वे बेहतर हैं. हालांकि आज एक्टर ने अंतिम सांस ली. इस खबर से पूरी
8 दिसबंर को 90 साल के हो जाते धर्मेंद्र
बता दें कि धर्मेंद्र का 8 दिसंबर को 90वां बर्थडे था. वहीं घर पर इलाज के दौरान खबरें आ रही थीं कि परिवार एक्टर के बर्थडे सेलिब्रेशन की भी तैयारी कर रहा है. लेकिन अपने जन्मदिन से ठीक 14 दिन पहले दिग्गज अभिनेता ने इस दुनिया को हमेशा कि लिए छोड़ दिया. उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. वहीं फैंस भी एक्टर के जाने से सदमे में हैं. सोशल मीडिया पर दिग्गज अभिनेता को अब फैंस और सेलेब्स भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं.
धर्मेंद्र का वर्कफ्रंट
धर्मेंद्र के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो आखिरी बार कृति सेनन और शाहिद कपूर की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में नजर आए थे. अब उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' है ये श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी है इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के पिता के रोल में नजर आएंगे., . ये फिल्म 25 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में दस्तक देगी.
Dharmendra Death News Live: अंतिम संस्कार में संजय दत्त पहुंचे
धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार विले पार्ले श्मशान घाट में हुआ. कई बॉलीवुड सेलेब्स यहां पहुंचे. संजय दत्त भी अंतिम संस्कार में पहुंचे.
Dharmendra Death News Live: 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का हुआ निधन
आईएएनएस की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है, जिससे भारतीय फिल्म जगत और उनके लाखों फैंस शोक में डूब गए हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि दिग्गज अभिनेता के पार्थिव शरीर को ले जा रही एम्बुलेंस को उनके मुंबई स्थित आवास से निकलते देखा गया.
