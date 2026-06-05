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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनगौरव खन्ना के पास है MBA की डिग्री, तो विदेश से पढ़े हैं करण कुंद्रा, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं आपके फेवरेट टीवी स्टार्स

गौरव खन्ना के पास है MBA की डिग्री, तो विदेश से पढ़े हैं करण कुंद्रा, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं आपके फेवरेट टीवी स्टार्स

TV Celebs Education: गौरव खन्ना से लेकर करण कुंद्रा और अर्जुन बिजलानी तक, कई सेलेब्स ने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है. आइए जानते हैं ये सितारे कितने पढ़े लिखे हैं.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 05 Jun 2026 12:57 PM (IST)
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टीवी की दुनिया में अपनी दमदार एक्टिंग से  कई सितारों ने अपना लोहा मनवाया है. अपनी शानदार एक्टिंग और दमदार किरदारों के दम पर इन टीवी सितारों ने घर-घर में खास पहचान बनाई है. सालों से ये कलाकार दर्शकों का एंटरटेन कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाने वाले ये सितारे पढ़ाई के मामले में भी काफी आगे हैं? आइए जानते हैं आपके पसंदीदा टीवी एक्टर्स कितने पढ़े-लिखे हैं.

गौरव खन्ना 
गौरव खन्ना टीवी के पॉपुलर एक्टर्स में शुमार हैं. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कानपुर, उत्तर प्रदेश से पूरी की है. इसके बाद वे मुंबई चले गए और वहां से एमबीए की पढ़ाई पूरी की. अपनी पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के बाद, उन्होंने एक आईटी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर भी लगभग एक साल तक काम किया था.

एक कॉर्पोरेट नौकरी करने के दौरान ही उन्हें मॉडलिंग और एक्टिंग के ऑफर मिलने लगे.  उनका पहला प्रमुख टीवी शो 'भाभी' था. हालांकि शो अनुपमा में  'अनुज कपाड़िया'  के रोल ने उन्हें स्टार बना दिया. गौरव ने 'बिग बॉस 19' में शानदार खेल दिखाया और ट्रॉफी अपने नाम की.

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करण कुंद्रा
करण कुंद्रा टीवी इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम और वर्सटाइल एक्टर्स में से एक हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई राजस्थान के अजमेर स्थित मायो कॉलेज से हुई. इसके बाद करण ने पंजाब के जालंधर स्थित एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया. उन्होंने फ्लोरिडा से एमबीए भी किया है. 2009 में 'कितनी मोहब्बत है' से करियर की शुरुआत करने वाले करण ने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', एमटीवी रोडीज, और बिग बॉस 15 जैसे बड़े टीवी शोज से  पॉपुलैरिटी हासिल की है.

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अर्जुन बिजलानी
टीवी के पॉपुलर एक्टर में शुमार अर्जुन बिजलानी ने अपनी स्कूली शिक्षा बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल, माहिम से पूरी की है. इसके बाद उन्होंने मुंबई के एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. उन्होंने 2004 में एकता कपूर के शो 'कार्तिका' से अपना एक्टिंग डेब्यू किया. उन्हें सबसे बड़ी पहचान सब टीवी के शो 'लेफ्ट राइट लेफ्ट' और स्टार वन के 'माइली जब हम तुम' से मिली. फिर साल 2015 में शो 'नागिन' में रितिक रहेजा की भूमिका ने उन्हें भारतीय टीवी का बहुत बड़ा स्टार बना दिया.

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अली गोनी
टीवी एक्टर अली गोनी ने अपनी स्कूली पढ़ाई जम्मू से की है. उसके बाद एक्टर ने जम्मू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के दौरान ही उन्हें एक्टिंग और मॉडलिंग में रुचि हो गई थी. सीरियल 'ये है मोहब्बतें' में काम किया। इसके बाद वह 'कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां', 'ये कहां आ गए हम' और 'नागिन 3' जैसे शोज में भी नजर आए.

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करण वाही
करण वाही ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल से पूरी की है.इसके बाद, उन्होंने आईआईएलएम इंस्टीट्यूट से मार्केटिंग में डिग्री हासिल की. उन्होंने 2004 में 'रीमिक्स' शो से डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने 'दिल मिल गए' और 'कुछ तो लोग कहेंगे' जैसे सुपरहिट शोज में काम किया.

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करण पटेल
करण पटेल टीवी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में गिने जाते हैं. उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के उत्पल संघवी स्कूल से पूरी की, जबकि ग्रेजुएशन की डिग्री मीठीबाई कॉलेज से हासिल की. इसके बाद एक्टिंग में करियर बनाने के लिए वो लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ आर्ट्स से अभिनय और कला की पढ़ाई की. उन्हें शो 'ये है मोहब्बतें' में 'रमन भल्ला' के  किरदार के लिए जाना जाता है.

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हर्षद चोपड़ा
मशहूर टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा ने मुंबई के गोंदिया में उन्होंने रवीन्द्रनाथ टैगोर स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की. इसके बाद उन्होंने पुणे के मॉडर्न स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की डिग्री ली. कॉलेज खत्म होने के बाद एक्टिंग में उनको रुचि हुई और उन्होंने 2006 में सीरियल 'ममता' से अपना डेब्यू किया. 'किस देश में है मेरा दिल', बेपनाह  और 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' जैसे शोज में नजर आ चुके हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 05 Jun 2026 12:57 PM (IST)
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