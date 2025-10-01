राखी सावंत का कैसा हो गया हाल, पहचान नहीं पाए फैंस, बालिका वधू फेम अविका गोर की शादी में लगाए ठुमके
राखी सावंत का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो ब्लैक साड़ी में नजर आ रही हैं. राखी का लुक काफी बदला बदला दिखा. फैंस उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं.
ड्रामा क्वीन राखी सावंत काफी समय से दुबई में थीं, लेकिन अब वो इंडिया वापस आ गई हैं. इंडिया आते ही राखी चर्चा में आ गई हैं. दरअसल, मंगलवार को राखी को रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा के सेट पर देखा गया. वो बालिका वधू फेम अविका गोर और मिलिंद चंदवानी की शादी के जश्न का हिस्सा बनने आई थीं.
राखी सावंत का ट्रांसफॉर्मेशन
इस बार राखी का लुक काफी बदला बदला सा था. उन्हें लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे. राखी ने ब्लैक कलर की शिमरी साड़ी पहन रखी थी. साथ ही नेकलेस और हैवी ईयररिंग्स और मांग टीका भी पहना. उन्होंने हैवी कर्ली हेयर लुक कैरी किया. इस नए लुक में वो छा गईं.
राखी सावंत काफी पतली भी लग रही थीं. उनका ट्रांसफॉर्मेशन चर्चा में हैं. उन्होंने पैपराजी को कई कैंडिड पोज दिए. साथ ही ठुमके भी लगाए हैं. उनका डांस वायरल है. इस दौरान राखी का फनी अंदाज भी देखने को मिला. राखी ने पैपराजी से बात करते हुए कहा, 'मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं रही. मेरी मां ने मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी कि तुम्हारे असली पापा तो डोनाल्ड ट्रंप हैं.'
दुबई में रहती हैं राखी सावंत
इसके अलावा राखी ने कहा, 'शादी का माहौल है तो मैं खुश हूं. ये चैनल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आज राखी सावंत जो कुछ भी है उसमें चैनल का बहुत बड़ा हाथ है. बिग बॉस वगैरह में आपने मुझे देखा है. मैं काफी समय के बाद इंडिया आई हूं और मुझे काफी अच्छा लग रहा है. और हम मैच भी जीत गए. मुझे इंडिया से प्यार है. जो प्यार और इज्जत मुझे इंडिया में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता. लेकिन मैं खुश हूं कि मैं अब दुबई में रहती हूं. क्योंकि अब मैं वहां की नागरिक बन गई हूं. गोल्डन वीजा मुझे मिल गया है.'
