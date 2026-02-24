16 साल बाद लगेगा 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' पर ताला? गिरती TRP की वजह से शो का हुआ बेड़ा-गर्क

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
16 साल बाद लगेगा 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' पर ताला? गिरती TRP की वजह से मेकर्स को मिला ये अल्टीमेटम

16 साल बाद लगेगा 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' पर ताला? गिरती TRP की वजह से मेकर्स को मिला ये अल्टीमेटम

स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट सामने आया है. ये अपडेट शो के फैंस के लिए किसी झटके से बिल्कुल भी कम नहीं है. बता दें शो को चैनल की तरफ से नोटिस मिला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Feb 2026 06:25 PM (IST)
ये रिश्ता क्या कहलाता है एक ऐसा शो है जो पिछले 16 सालों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है. शो की कहानी की शुरुआत हिना खान और करण मेहरा ने की थी. अब तक इस शो में कई लीप दिखाए जा चुके हैं. इतना ही नहीं चार जनरेशन की कहानियों के साथ-साथ कई सारे स्टार भी बदले जा चुके हैं.

इन दिनों शो में चौथी जनरेशन की कहानी दिखाई जा रही है, जिसमें रोहित पुरोहित और समृद्धि शुक्ला अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं. हालांकि, शो में कई ट्विस्ट एंड टर्न दिखाए जाने के बाद भी इसकी कहानी अब दर्शकों को एंटरटेन नहीं कर पा रही है.

इसी वजह से टीआरपी लिस्ट में भी इसी बहुत बुरी हालत देखने को मिल रही है. ऐसे में चैनल ने बेहद ही शख्स कदम उठा लिया है. पहले ये शो टीआरपी लिस्ट में टॉप 3 में रहा करता था. लेकिन, अब टॉप 10 की लिस्ट में भी रहना इसके लिए मुश्किल हो चुका है.

मेकर्स को मिला नोटिस

प्राइम टाइम पर इस सीरियल की स्ट्रीमिंग होती है फिर भी टीआरपी में नंबर 9 और 10 पर चल रहा है. ऐसे में चैनल ने मेकर्स को नोटिस थमा दिया है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये रिश्ता क्या कहलाता है बाकी प्राइम टाइम शोज के कंपेयर में अच्छा नहीं कर रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

ऐसे में चैनल 2026 आईपीएल शुरू होने से पहले सीरियल की रेटिंग में बढ़ोतरी देखने की मांग कर रहा है. मालूम हो आईपीएल शुरू होने के बाद टीवी शोज की रेटिंग काफी गिर जाती है. ऐसे में चैनल चाहता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है की रेटिंग में सुधार हो.

इसी वजह से उन्होंने मेकर्स को नोटिस देते हुए दवाब बनाया है कि ट्रैक पर अच्छे से काम करें और शो की रेटिंग में सुधार लेकर आएं. हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, जब ये रिश्ता की रेटिंग में गिरावट देखने को मिल रही है. इससे पहले भी ऐसा हो चुका है. तब भी खबर थी कि शो बंद हो जाएगा. हालांकि, मेकर्स ने जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न दिया और शो टॉप 3 में पहुंच गया था.

Published at : 24 Feb 2026 06:25 PM (IST)
टॉप रील्स
