हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Written Update: टीना के सामने फूटेगा अनुपमा का भांडा, परी को होगा प्रेम और प्रेरणा पर शक

Anupama Written Update: टीना के सामने फूटेगा अनुपमा का भांडा, परी को होगा प्रेम और प्रेरणा पर शक

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो की कहानी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है. अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में खूब तमाशा होने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Feb 2026 10:20 AM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा की कहानी तेजी से आगे बढ़ रही है. शो में देखने को मिला कि मनप्रीत को अनुपमा स्टोर रूम में सोते हुए देख लेती है, फिर बहुत गुस्सा करती है. अनुपमा से मनप्रीत कहती है कि वो शांत रहे. वहीं, मनप्रीत का पोता अपनी दादी की हालत देख दुखी हो जाता है.

मनप्रीत का पोता कहता है कि वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है. इसी वजह से टीना उसे मिलने देती है. वो गुस्से में कहता है कि जब बड़ा होगा तब अर्जुन और टीना को घर से बाहर निकाल देगा. ऐसे में अनुपमा उसे समझाती है कि सजा देने का हक सिर्फ बड़ों का होता है बच्चों का नहीं.

इधर, टीना और अर्जुन को लगता है कि अनुपमा और हंसमुख के पास बहुत संपत्ति है. ऐसे में वो उनकी संपत्ति खुद के नाम करवाना चाहती है. ये बातें अनुपमा सुन लेती है और मनप्रीत के कमरे की एसी ठीक कराने के लिए कहती है. दूसरी तरफ हंसमुख चाय मांगते हैं तो टीना एसिडिटी का बहाना बना देती है.

अर्जुन और टीना को होता है अनुपमा पर शक

हालांकि, हंसमुख कहते हैं कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है. इसी दौरान धीरज, नासिर और रविंद्र की एंट्री हो जाती है. मजबूरी में अर्जुन और टीना को उनका स्वागत करना पड़ता है. ऐसे में दोनों को शक होता है कि कहीं तीनों मिलकर कोई गेम तो नहीं खेल रहे हैं.

अपने घर आकर रविंद्र इमोशनल हो जाता है. मनप्रीत और रविंद्र कहते हैं कि वो एक-दूसरे के साथ कहीं दूर चले जाएंगे. अनुपमा उन्हें कहती है कि चुपचाप भागने से अच्छा ही सम्मान से जीएं. अनुपमा को इस दौरान अनुज की बहुत याद आती है.

वो इमोशनल होते हुए कहती है कि अनुज के संग उसने बूढ़ा होने का वादा किया था.दूसरी तरफ गौतम एक बार फिर से पराग को बर्दाद करने की प्लानिंग कर रहा होता है. वहीं, प्रेरणा और प्रेम पर परी को शक हो जाता है. दूसरी तरफ अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा के फोन पर लीला की कॉल आती है.

टीना चुपके से लीला की बातें सुन लेती है. ऐसे में अनुपमा और हंसमुख की सच्चाई उसके सामने आ आती है. टीना और अर्जुन उसके बाद अनुपमा और हंसमुख का बैग चेक करते हैं. उसमें ईट-पत्थर होता है. ऐसे में दोनों अनुपमा और हंसमुख को बेइज्जत करके घर से निकालने की प्लानिंग करते हैं. हालांकि, इस बार अनुपमा उन्हें बेइज्जत करते उनके घर से निकालने वाली है. 

ये भी पढ़ें:-Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO Day 4: मंडे टेस्ट में 'अस्सी' या 'दो दीवाने सहर' में से किसने मारी बाजी? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन

Published at : 24 Feb 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Anupama Written Update: टीना के सामने फूटेगा अनुपमा का भांडा, परी को होगा प्रेम और प्रेरणा पर शक
टीना के सामने फूटेगा अनुपमा का भांडा, परी को होगा प्रेम और प्रेरणा पर शक
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
टेलीविजन
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर के सामने खुलेगा वृंदा का राज, परी और अजय की शादी करवाएगी तुलसी
मिहिर के सामने खुलेगा वृंदा का राज, परी और अजय की शादी करवाएगी तुलसी
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: एयर एंबुलेंस हादसे पर चश्मदीद का चौंकाने वाला खुलासा! | Chatra | ABP News
Jharkhand Plane Crash: चश्मदीदों ने बताई एयर एंबुलेंस हादसे की आंखों देखी | Chatra | Air Ambulance
Jharkhand Plane Crash: Chatra में हवा में आग का गोला कैसे बनी एयर एंबुलेंस? | Breaking | ABP News
Cabinet Meeting: PM Modi की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक | Breaking | ABP News
Jharkhand Plane Crash: Chatra में एयर एंबुलेंस क्रैश, विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
विश्व
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़, उठाया बड़ा कदम
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़
क्रिकेट
IND vs ZIM: टीम इंडिया में बड़ा बदलाव? सुनील गावस्कर ने इस दिग्गज को तुरंत प्लेइंग 11 से बाहर करने की दी सलाह
टीम इंडिया में बड़ा बदलाव? सुनील गावस्कर ने इस दिग्गज को तुरंत प्लेइंग 11 से बाहर करने की दी सलाह
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 32: एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना हुआ सनी देओल की फिल्म को प्रॉफिट?
एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना कमाया मुनाफा
विश्व
India-Bangladesh Relations: भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
जनरल नॉलेज
Autobahn Germany: जर्मनी में हाईवे पर नहीं होती स्पीड लिमिट, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
जर्मनी में हाईवे पर नहीं होती स्पीड लिमिट, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
ट्रेंडिंग
Video: बेडरूम के एसी पर बैठी थी मौत, गौर से देखा तो निकला 7 फुट लंबा सांप, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
बेडरूम के एसी पर बैठी थी मौत, गौर से देखा तो निकला 7 फुट लंबा सांप, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget