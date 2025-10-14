हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनभारती सिंह ने विदेश में करवाया बच्चे का जेंडर चेक? कॉमेडियन ने तोड़ी चुप्पी

भारती सिंह ने विदेश में करवाया बच्चे का जेंडर चेक? कॉमेडियन ने तोड़ी चुप्पी

भारती सिंह प्रेग्नेंसी फेज एंजॉय कर रही हैं. वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं. उन्होंने स्विटजरलैंड जाकर प्रेग्नेंसी की न्यूज शेयर की. भारती ने अब दूसरे बच्चे के जेंडर चेक को लेकर चुप्पी तोड़ी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 14 Oct 2025 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

कॉमेडियन भारती सिंह फिलहाल स्विटजरलैंड में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. स्विटजरलैंड में वो अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंची थीं. यहां से उन्होंने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट भी की थी. स्विटजरलैंड से भारती सिंह लगातार व्लॉग्स डाल रही हैं. 

अब नए वीडियो में भारती ने प्रेग्नेंसी से जुड़े फैंस के कई सवालों के जवाब दिए. कई यूजर्स ये बोल रहे थे कि भारती सिंह ने स्विटजरलैंड में जाकर जेंडर चेक करवा लिया होगा. अब भारती ने इस पर रिएक्ट किया है. 

बच्चे का जेंडर चेक करवाने को लेकर भारती ने कहा ये

भारती ने कहा, 'लोग ये भी बोल रहे हैं कि भारती अब जाकर बोल रही हैं कि लड़का हो या लड़की, मुझे हेल्दी बेबी चाहिए. अब जो भी हो. कुछ बोल रहे हैं कि ये लोग बाहर गए हैं वहां चेक करवा लिया होगा. भाई बिल्कुल भी नहीं. मैं कानून के खिलाफ कभी भी नहीं जाती. और हमें चेक करा के क्या करना है भाई, हमारे पास भगवान का दिया सबकुछ है. मैं और हर्ष अच्छा कमा रहे हैं. लड़का या लड़की जो हो सिर आंखों पर. जो भी भगवान देगा उसका पूरा आदर करेंगे. हमारे घरवालों ने भी नहीं कहा कि यहां चेक करवालो. लोग मुझे इतने मैसेज कर रहे हैं आप विदेश में हो चेक करवा लो. नहीं करवाना मुझे चेक, ऊपरवाले ने लड़की देनी होगी तो वो देगा.'

घरवालों से भी छुपाए रखी प्रेग्नेंसी

उन्होंने कहा, 'यार सब लोग बोलते हैं कि जब आपने रिवील किया आपके घर वालों ने रिएक्शन दिया. आपका मोटा पेट देखकर उन्हें पता नहीं चला. हां उनको बिल्कुल पता नहीं चला. जब हम अपने होटल वापस आए तो हमें बहुत ताने और गालियां सुननी पड़ी है. मैं बहुत ढीले कपड़े पहनती थी उनके सामने. मेरे घर वाले हमेशा बोलते थे तेरा वजन बढ़ा है. पेट भी बढ़ गया है. हमने किसी को बताया नहीं था कि हम सेकंड बेबी प्लान कर रहे हैं.'

आगे भारती ने कहा, 'खैर, जिसको समझना है वो समझे जिसको नहीं वो न समझे. सभी को लग रहा था कि मेरा वजन बढ़ गया है. मैंने सभी को ये ही कहा कि मैं घर पर खूब खा रही हूं. तो नैचुरली वजन थोड़ा बढ़ गया. जब सबको पता चला तो सब बहुत खुश हुए.'

Published at : 14 Oct 2025 02:53 PM (IST)
