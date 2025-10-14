हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडइन 6 बॉलीवुड हसीनाओं से क्लीन बोल्ड हो चुके हैं हार्दिक पंड्या! दो बार रचा चुके हैं शादी, अफेयर्स की लिस्ट लंबी है

क्रिकेटर हार्दिक पंड्या अपनी लव लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. उनके 6 एक्ट्रेसेस-मॉडल्स के साथ नाम जुड़ चुके हैं. आइए नजर डालते हैं क्रिकेटर की अफेयर लिस्ट पर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2025 12:47 PM (IST)
हार्दिक पंड्या इन दिनों मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया.

1/7
वो माहिका के साथ वेकेशन के लिए साथ में निकले. उन्हें एयरपोट पर स्पॉट किया गया. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर माहिका के साथ फोटो पोस्ट कर इसे कंफर्म किया.
2/7
हार्दिक ने मॉडल नताशा स्टेनकोविक संग शादी की थी. उन्होंने नताशा से दो बार शादी की थी. एक बार प्राइवेट सेरेमनी में और दूसरी शादी ग्रैंड लेवल पर की थी. लेकिन 2024 में उन्होंने तलाक ले लिया. इस शादी से उन्हें एक बेटा भी है.
3/7
हार्दिक का नाम मॉडल लीशा शर्मा के साथ भी जुड़ा था. 2016 में उनके अफेयर की खबरें जोरों पर थीं. लेकिन बाद में उन्होंने ब्रेकअप की अनाउंसमेंट कर दी थी.
4/7
इसके अलावा हार्दिक का नाम एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के साथ भी जुड़ा था. दोनों ने इस रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया था.
5/7
एक्ट्रेस ईशा गुप्ता संग भी हार्दिक के अफेयर की अफवाहें उड़ी थी. हालांकि, दोनों ने ही इसे कंफर्म नहीं किया था.
6/7
शिबानी दांडेकर संग भी हार्दिक पंड्या का नाम जोड़ा गया था. लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को कभी भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया था.
7/7
हार्दिक के अफेयर की खबरें एक्ट्रेस एली अवराम संग भी आई. खबरें थीं कि दोनों ने 2018 में अपने रास्ते अलग कर लिए थे.
Published at : 14 Oct 2025 12:47 PM (IST)
Tags :
Natasa Stankovic HARDIK PANDYA Mahieka Sharma

Photo Gallery

