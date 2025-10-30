नायरा बनर्जी इन दिनों काम की तलाश में लगी हुई हैं. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि करियर के शुरुआत में उन्हें कितना कुछ झेलना पड़ा. दूसरी एक्ट्रेसेस की तरह उन्हों अजीब पोज देने के लिए कहा जाता था. इतना ही नहीं बल्कि कॉम्प्रोमाइज करने की भी मांग की गई.

हालांकि, एक्ट्रेस ने कहा कि वो उन लोगों को गालियां दे दिया करती थीं. उन पर चिल्लाते हुए कहती थीं कि वो एक वकील हैं. इस वजह से उन्हें ज्यादा वैसे ऑफर्स नहीं मिले. द फ्री प्रेस जर्नल से बात करते हुए नायरा ने कहा,' मुझे याद है कि पहला फोटोशूट था मेरा और उस दौरान मैं बहुत छोटी थी.

ऐसे पोज देने के लिए कहते थे लोग

ऐसे में मैं बहुत क्यूट-क्यूट पोज दिया करती थी. लेकिन फोटोग्राफर ने का तुमने रिया सेन को देखा है? उसकी आंखों को देखो, पोज देने के तरीके के देखो. तुम्हें उसकी तरह पोज देना होगा.' नायरा ने बताया कि वो उस दौरान महज 16 साल की थीं और लोग उनसे कहते थे थोड़ा सेक्सी पोज दो.

एक्ट्रेस ने कहा कि मेरी मां सोचा करती थीं कि ये फोटोग्राफर कह क्या रहा है. वो पूरे टाइम वहां मौजूद रहा करती थीं.उस दौरा फोटोग्राफर कहा करते थे कि मैडम ये फिल्म इंडस्ट्री में आ रही है, इसलिए उसे ये सब तो करना होगा. अगर वो ऐसे पोज देगी, हॉट दिखेगी, तो जल्द ही फिल्में मिल जाएंगी.

मां को ऑफिसों में जाना नहीं था पसंद

एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें और उनकी मां को शुरुआती दौर में कुछ ऑफिसों में असहजता महसूस हुआ करती थी. पहले वर्सोवा, आराम नगर के कुछ ऑफिसों में बुलाया जाता था. मैं और मेरी मां साथ जाया करते थे. मैं जानती थी कि ऐसे ऑफिसों में मेरी मां को जाना पसंद नहीं था.

एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें इस दौरान अजीबोगरीब ऑफर्स मिला करते थे. एक बार तो फोन पर कॉम्प्रोमाइज के लिए ऑफर दिया गया. तब नाय़रा ने गाली देते हुए कहा कि अपनी मां को भेजो, अपनी बहन को भेजो या फिर खुद जाओ.

