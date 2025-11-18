41 साल की नागिन फेम एक्ट्रेस की उड़ी प्रेग्नेंसी की अफवाह, बोलीं- ये बहुत दुखद है
एक्ट्रेस सायंतनी घोष ने प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर रिएक्ट किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लंबा-चौड़ा पोस्ट किया है और बताया कि वो प्रेग्नेंट नहीं हैं.
नागिन फेम एक्ट्रेस सायंतनी घोष अक्सर खबरों में रहती हैं. वो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलती हैं. उन्होंने 2021 में लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अनुग्रह तिवारी संग शादी की है. हाल ही में सायंतनी घोष की प्रेग्नेंसी की खबरें चर्चा में आई थीं. सायंतनी घोष को लूज कपड़ों में देखा गया था, जिसके बाद से उनकी प्रेग्नेंसी की खबरें चर्चा में रहीं. हालांकि, अब एक्ट्रेस ने इन खबरों को सिरे से नकार दिया था.
सायंतनी घोष ने लिखा पोस्ट
सायंतनी घोष ने इंस्टाग्राम पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, 'मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं. हाल ही के इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि क्या मैं प्रेग्नेंट थी? और लोगों के इस तरह के कयास लगाने की वजह ने मुझे हैरान कर दिया. हाल के दिनों में मैंने ज्यादा ढीले-ढाले कपड़े पहने. सच में, ये क्या बकवास है?'
View this post on Instagram
आगे उन्होंने लिखा, 'दुखद है. हम इसे मॉडर्न और फॉर्वर्ड थिंकिंग सोसायटी कहते हैं. आज भी हमारा टिपिकल सोचना है. महिला सशक्तिकरण को लेकर इतना शोर मचा हुआ है. फिर भी हम महिलाओं के बारे में ऐसी राय रखते हैं. कैसी विडंबना है. मैं कई सालों से लगातार जजमेंट फेस कर रही हूं. असंवेदनशीलता का ये स्तर बहुत दुखद है. लेकिन अब समय आ गया है कि हम समझें कि इस तरह के जजमेंट मेंटली इफेक्ट करते हैं और सेल्फ डाउट के जाल में फंसाते हैं. हमें जिम्मेदारी के साथ एक्ट करने की जरुरत है.'
प्रेग्नेंट नहीं हैं सायंतनी घोष
आखिर में सायंतनी ने लिखा, 'तो सच ये है कि मैं 41 साल की नॉन प्रेग्नेंट महिला हूं. मैं कम्फर्टेबल कपड़े पहनती हूं क्योंकि मुझे वो पसंद हैं. उम्र के साथ मेरा शरीर बदल रहा है और इसे लेकर मुझे कोई शर्म नहीं है. 20 और 30 साल की उम्र में मैं अलग लगती थी, लेकिन अब अलग हूं. मैं कॉन्फिडेंट थी और कॉन्फिडेंट हूं.'
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL