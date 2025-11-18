एक्टर वरुण धवन 2012 में अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद से ही एक्टर बड़े पर्दे पर खूब धमाल मचाते हैं. एक्टर की फिल्में भी काफी पसंद की जाती हैं. वरुण धवन फिल्म सक्सेस के मामले में कई बड़े-बड़े एक्टर्स को पछाड़ चुके हैं. वरुण 13 साल के करियर में 17 फिल्में कर चुके हैं और इनमें से सिर्फ 3 फिल्में ही फ्लॉप हुई हैं.

वरुण धवन ने दी थी 11 लगातार हिट फिल्में

वरुण की पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर थी. इस फिल्म ने 70 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म सक्सेसफुल रही थी. इसकी काफी चर्चा हुई थी. उन्होंने लगातार 11 सक्सेसफुल फिल्में दी थीं.

इसके बाद वो सेमी हिट मैं तेरा हीरो (50.60 करोड़), हिट हम्प्टी शर्मा की दुल्हनियां (76.81 करोड़), हिट बदलापुर (50.07 करोड़), हिट एबीसीडी 2 (105.74 करोड़), सेमी हिट दिलवाले (148.72 करोड़), एवरेज ढिशूम (70 करोड़), हिट बद्रीनाथ की दुल्हनिया (116.68 करोड़), सेमी हिट जुड़वा 2 (138.61 करोड़), एवरेज अक्टूबर (39.06 करोड़) और सेमी सुई धागा (79.02 करोड़) जैसी फिल्मों में दिखें. सारी फिल्में हिट रही हैं.

वरुण धवन की पहली फ्लॉप फिल्म

वरुण की पहली फ्लॉप फिल्म 2019 में आई थी. इस फिल्म का नाम है कलंक. फिल्म को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया था. फिल्म बिग बजट में बनी थी और बुरी तरह फ्लॉप हुई थी. इसके बाद वरुण की स्ट्रीट डांसर 3डी भी फ्लॉप रही थी.

इसके बाद 2022 में उनकी जुग जुग जियो आई. ये फिल्म एवरेज रही थी. फिल्म ने 85.03 करोड़ का कलेक्शन किया था. 2022 में ही वो मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की भेड़िया में नजर आए थे. 66.65 करोड़ के कलेक्शन के साथ फिल्म एवरेज रही थी. हलांकि, 2024 में आई उनकी फिल्म बेबी जॉन बुरी तरह फ्लॉप हुई थी. इस फिल्म ने सिर्फ 35.98 करोड़ का ही कलेक्शन किया था.

पिछली बार वरुण को सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में देखा गया था. ये फिल्म 65.15 करोड़ के कलेक्शन के साथ एवरेज रही थी. अब वरुण धवन बॉर्डर 2 में नजर आएंगे. इस फिल्म को लेकर काफी बज है. फिल्म में सनी देओल, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ जैसे एक्टर्स नजर आएंगे.