माता की चौकी में भक्ति में डूबीं नागिन फेम सुधा चंद्रन, एक्ट्रेस पर आईं माता रानी, वायरल वीडियो

टीवी की जानी-मानी और नागिन फेम एक्ट्रेस सुधा चंद्रन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जहां एक्ट्रेस माता की चौकी में अपने होश खोती नजर आ रही हैं. वहीं वीडियो में देखा जा सकता है कि सुधा चंद्रन को आसपास मौजूद लोग संभाल रहे हैं. उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि वो माता भक्ति में पूरी तरह लीन हो गई हैं और खुद पर काबू रखना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, जिसे देख फैंस इस वीडियो को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

माता की चौकी में भक्ति में डूबीं सुधा चंद्रन

दरअसल, सुधा चंद्रन हाल ही में माता की चौकी में शामिल हुईं. माता की चौकी से एक्ट्रेस के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं. इंस्टैंट बॉलीवुड ने एक्ट्रेस का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह भजन-कीर्तन में मग्न होकर झूम रही हैं. वीडियो में सुधा चंद्रन सफेद और लाल रंग की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. साथ ही उन्होंने माथे पर एक पट्टी बांधी हुई है जिस पर 'जय माता दी' लिखा है. एक क्लिप में वो भक्ति गीत पर थिरकती हुई दिख रही हैं.

वहीं, उनका दूसरा वीडियो थोड़ा हैरान करने वाला है. दूसरे वीडियो में वो बेकाबू होती दिख रही हैं. जिस कारण तीन लोगों को उन्हें पकड़ना पड़ा, जिससे वो किसी को या फिर खुद को चोट न पहुंचाएं क्योंकि वो अपने होश में नहीं थीं. सुधा की हालत देखकर लग रहा है कि जैसे उन पर मातारानी आ गई है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं. इस वीडियो में सुधा को सभी शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर मौजूद सभी के लिए उनको संभालना मुश्किल हो रहा है.

सुधा चंद्रन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा हैं, जिसे देखकर कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शायद एक्ट्रेस के ऊपर माता आ गई है. वहीं, एक यूजर ने कहा, 'माता नहीं आई है. यह यहां की एनर्जी है.' एक यूजर ने पूछा, 'यह रियल है या फिर किसी सीरियल की शूटिंग हो रही है?'

सुधा चंद्रन का करियर

एक्ट्रेस सुधा चंद्रन ने ‘नागिन,’ ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी,’ ‘कस्तूरी’ और ‘कहीं किसी रोज’ जैसे सीरियल में अपने किरदार से घर-घर में जगह बनाई है. वो एक शानदार डांसर हैं. उन्होंने 3 साल की उम्र से ही डांस सीखना शुरू कर दिया था. सुधा चंद्रन ने एक दुर्घटना में अपना पैर खोने के बाद कृत्रिम पैर के सहारे भरतनाट्यम नृत्यांगना और अभिनेत्री के रूप में वापसी की. उन्होंने अपनी ही कहानी पर बनी फिल्म 'मयूरी' और बाद में हिंदी रीमेक 'नाचे मयूरी' से अभिनय किया. उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और मराठी फिल्मों में काम किया है.