हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनप्रियंका चाहर चौधरी यूं ही नहीं बनीं टीवी की 'नागिन', महीनों से कर रही थीं ये काम, खुद किया खुलासा

प्रियंका चाहर चौधरी यूं ही नहीं बनीं टीवी की 'नागिन', महीनों से कर रही थीं ये काम, खुद किया खुलासा

नागिन 7 की लीड एक्ट्रेस का चेहरा अब दुनिया के सामने आ चुका है. एकता कपूर ने अपनी नई नागिन के चेहरे से पर्दा हटा दिया है. प्रियंका चाहर चौधरी के देख फैंस बेहद खुश नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Nov 2025 01:38 PM (IST)
'नागिन 7' की जबसे घोषणा हुई है, तभी से प्रियंका चाहर चौधरी सुर्खियों में छाई हुई हैं. पहले तो खबरें थीं कि प्रियंका नई नागिन बनेंगी, लेकिन अब तो एकता कपूर ने कंफर्म कर दिया है. एकता कपूर हाल ही में सलमान खान के शो बिग बॉस 19 के मंच पर पहुंची थीं.

इस दौरान उन्होंने नागिन का फर्स्ट लुक रिवील किया.बता दें प्रियंका चाहर चौधरी ने अपने इस आइकॉनिक रोल के लिए कड़ी मेहनत की है.ऑन-स्क्रीन ही नहीं बल्कि उन्होंने ऑफ -स्क्रीन भी खूब मेहनत की है. रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कई महीनों से प्रियंका कड़ी मेहनत कर रही थीं.

प्रियंका फिटनेस को लेकर रहीं सतर्क

वो खुद को इस कैरेक्टर के लिए तैयार करने में लगी हुई थी. इसके लिए उन्होंने अपने डेली रूटीन में भी कई सारे बदलाव किए.ये तो हर कोई जानता है कि प्रियंका अपनी फिटनेस को लेकर कितनी सतर्क रहती हैं. अब 'नागिन' के कैरेक्टर में फुर्तीली और शानदार काया पाने के लिए उन्होंने रेगुलरली जिम जाकर वर्कआउट किया और अपनी दिनचर्या में योग को शामिल किया.

 
 
 
 
 
'नागिन' के कैरेक्टर में परफेक्ट दिखने के लिए एक्ट्रेस ने जंक फूड और अनहेल्दी डाइट से दूरी बना ली. प्रियंका ने सख्स प्रोटीन युक्त डाइट फॉलो की ताकि उनका फिगर टोन्ड और लीन दिखे, जो एक सुपरनेचुरल किरदार के लिए काफी जरूरी होता है.

पिछले कुछ महीनों से एक्ट्रेस लगातार सोशल मीडिया पर फिटनेस और डाइट से रिलेटेड पोस्ट शेयर कर रही थीं.प्रियंका का नाम जैसे ही 'नागिन' के लिए कंफर्म हुई लोगों ने उनके पुराने फिटनेस पोस्ट को इससे जोड़ना शुरू कर दिया है.

कई यूजर्स का कहना था कि महीनों से प्रियंका ने इस भूमिका के लिए चुपचाप तैयारी की थी.प्रियंका का ये फिजिकल एक्जर्शन साबित करता है कि वो इस बड़ी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ निभाना चाहती हैं.

Published at : 03 Nov 2025 01:38 PM (IST)
