रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में एक बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अनुपमा ये समझ नहीं पा रही है कि आखिर कैसे अपने परिवार की खुशियों को वापस लाए. अभी तक शो में देखने को मिला कि माही के संग भाईदोज का त्योहार मनाने से अंश इंकार कर देता है.

परिवार को अंश बताता है कि गौतम को बचाने के लिए वो बिजनेस को तबाह कर रही है. इस बात को सुन अनुपमा और वसुंधरा दोनों हैरान हो जाती है. इस दौरान सबको पता चल जाता है कि माही और गौतम का रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका है.

परी को जल्द ही एहसास होगा कि उसने गलती की है. वहीं अपने परिवार से राजा भी माफी मांगेगा. इस दौरान राजा कहता है कि वो कभी भी परी से कोई बात नहीं छिपाएगा. जल्द ही परी अपने ससुराल वापस आने वाली है. ऐसे में परी और राजा डेट पर जाएंगे, जहां दोनों जमकर रोमांस करने वाले हैं.

माही करेगी हदें पार

दूसरी तरफ राही और प्रेम के बीच भी दूरियां खत्म हो जाएगी. प्रेम के लिए राही सजती हुई नजर आएगी. इस दौरान दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करने वाले हैं. प्रेम भी राही से कहेगा कि उसने उसे बहुत मिस किया. इधर, गौतम संग शादी करने के लिए माही सारी हदें पार करने वाली है.

View this post on Instagram A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

गौतम को सपोर्ट करेगी वसुंधरा

यहां, तक की वो अनुपमा के पैरों में भी गिर जाएगी. माही कहती है कि वो गौतम से शादी करने के लिए कुछ भी करेगी. वहीं, गौतम भी कहता है कि वो अब सुधर चुका है. परिवार के सामने गौतम कहना है कि वो माही को पसंद करता है. वसुंधरा ये बात सुन काफी खुश हो जाएगी और गौतम को सपोर्ट करेगी.

वो कहती है कि उसे माही और गौतम की शादी से दिक्कत नहीं है. अनुपमा भी अब दोबारा अनु की रसोई पर काम शुरू कर देगी. जल्द ही वो एक आदमी से टकराएगी. उसे लगेगा कि अनुज है. उसके बाद अनुपमा अब अनुज की तलाश में निकलने वाली है.

ये भी पढ़ें:-क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें लेटेस्ट तस्वीरें