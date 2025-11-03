कलर्स के मोस्ट पॉपुलर शो ‘नागिन’ के 7वे सीज़न की लीड एक्ट्रेस का ऑफिशियली खुलासा हो गया है. सलमान खान के शो बिग बॉस 19 के सेट पर एकता कपूर ने खुद नई नागिन का चेहरा रिवील किया Qj ‘नागिन 7’ की लीड एक्ट्रेस कोई और नहीं प्रियंका चाहर चौधरी होंगीं. वहीं फैंस अब प्रियंका चाहर चौधरी को मच अवेटेड शो में देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहे हैं. इन सबके बीच चलिए यहां जान लेते हैं कि प्रियंका चाहर चौधरी कितनी अमीर हैं और इनकी नेटवर्थ कितनी है?

कितनी है प्रियंका चाहर चौधरी की नेटवर्थ

टीवी की नई नागिन प्रियंक चाहर चौधरी काफी लग्जरी लाइफ जीती हैं और वे करोड़ों की मालकिन हैं. प्रियंका ने पॉपुलर डेली सोप 'उड़ारियां' में बिग बॉस 16 के को- कंटेस्टेंट अंकित गुप्ता के साथ तेजो का किरदार निभाया था और खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी. प्रियंका की नेटवर्थ की बात करें ते मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीवी की ये नई नागिन 20-25 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन हैं. प्रियंका की कमाई का मेन जरिया टीवी शो और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स हैं.

View this post on Instagram A post shared by @naagincolors7

प्रियंका चाहर चौधरी एजुकेशन

प्रियंका चाहर चौधरी का जन्म 13 अगस्त 1996 को पिंक सिटी जयपुर में हुआ था. वह राजस्थान के एक हिंदू परिवार से हैं जिनका सैन्य सेवा का लंबा अनुभव रहा है. उनके पिता महावीर चाहर भारतीय सेना में मानद कैप्टन हैं. जयपुर के केंद्रीय विद्यालय से ग्रेजुएट होने के बाद, उन्होंने कनोरिया पीजी महिला महाविद्यालय में अपनी एजुकेशन जारी रखी. यहां से प्रियंका ने बैचलर की डिग्री हासिल की.





प्रियंका चाहर चौधरी ने मॉडलिंग से की थी शुरुआत

प्रियंका ने साल 2016 में मॉडलिंग से अपने करियर की शुरूआत की थी. वे कई पंजाबी म्यूजिक वीडियो में भी नज़र आईं, जिनमें हंजू, माई बेवफ़ा और ऑनलाइन (बब्बू मान) शामिल हैं. इसके बाद उन्होंने छोटे पर्दे का रूख किया. उन्होंने 2019 में गठबंधन में सेजल पारेख के रूप में और फिर ये हैं चाहतें में कीर्ति जैन के रूप में टेलीविज़न पर शुरुआत की. हालांकि प्रियंका को कलर्स टीवी के उडारियां (2021-2024) में तेजो कौर संधू के रूप में टीवी पर सफलता मिली. इसके बाद उन्होंने 2022-2023 में बिग बॉस 16 में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया और सेकंड रनर-अप भी रहीं. इसके बाद न केवल उन्हें घर-घर पहचान मिल गई बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी में भी खूब इजाफा हुआ. अब वे एकता कपूर के शो "नागिन 7" में लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई देंगी.