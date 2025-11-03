हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूमर्स पर बीवी सुनीता ने फिर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'वो मराठी एक्ट्रेस है...'

गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूमर्स पर बीवी सुनीता ने फिर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'वो मराठी एक्ट्रेस है...'

Sunita Ahuja On Govinda: गोविंदा का पत्नी सुनीता आहूजा ने एक बार फिर एक्टर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूमर्स पर चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि वो मराठी एक्ट्रेस है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Nov 2025 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच अनबन की खबरें कई महीनों से सोशल मीडिया पर छाई हुई है. यहां तक कि कपल के तलाक के रूमर्स भी फैल गए थे. हालांकि इस जोड़ी ने गणेश चतुर्थी पर साथ आकर इन रूमर्स को खारिज कर दिया था. इन सबके बावजूद कहा जा रहा है कि गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच मे कोई तीसरा आ गया है जिसके चलते इनकी शादी में दरार आई है. वहीं अब  सुनीता ने फाइनली  गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूमर्स पर चुप्पी तोड़ी है और सारा सच बताया है,

फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर दिया जोर
गोविंदा और सुनीता आहूजा दशकों से बॉलीवुड के फेवरेट कपल रहे हैं. लेकिन हाल ही में उनकी शादी को लेकर चल रही चर्चाओं ने उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा सुर्खियों में ला दिया ह.  सुनीता ने अब एक बार फिर गोविंगा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूमर्स पर रिएक्शन दिया है. दरअसल सुनीता आहूजा बिग बॉस 13 फेम पारस छाबड़ा के अबरा का डाबरा शो पर पहुंची थीं.

 इस पॉडकास्ट के दौरान पहले उन्होंने अपनी फाइनेंशियल इंडीपेंडेंस और एक क्रिएटर के तौर पर अपने काम के बारे में खुलकर बात की साथ ही  उन्होंने दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक मैसेज भी शेयर किया उन्होंने कहा, "यह वाकई बहुत अच्छा चल रहा है. व्लॉगिंग शुरू करने के चार महीने के अंदर ही मुझे यूट्यूब का सिल्वर बटन मिल गया. एक महिला को अपने दम पर खड़ा होना चाहिए. खुद पैसा कमाने से एक अलग ही खुशी मिलती है. आपका पति पैसा देता है, लेकिन दस बार मांगने के बाद एक बार देता है. आपकी कमाई आपकी अपनी है."

गोविंदा से बड़ा घर चाहती हैं सुनीता आहूजा
उन्होंने मज़ाक में यह भी कहा कि उन्हें गोविंदा से एक बड़ा घर चाहिए. उन्होंने बताया कि वह फ़िलहाल अपने बच्चों टीना और यशवर्धन के साथ चार बेडरूम वाले घर में रहती हैं, जबकि गोविंदा कहीं और रहते हैं. सुनीता ने कहा,"यह घर हमारे लिए छोटा है. मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए कहना चाहती हूँ, 'चीची, मुझे एक बड़ा 5 बेडरूम वाला हॉल वाला घर खरीद दो, वरना देखो तुम्हारा क्या होता है.'

गोविंदा के मराठी एक्ट्रेस संग अफेयर रूमर्स पर क्या बोलीं सुनीता?
वहीं इस दौरान गोविंदा के एक 30 साल की मराठी एक्ट्रेस संग रिलेशनशिप में होने के रूमर्स पर भी सवाल किया गया .इस पर सुनीता आहूजा ने कहा, "मैंने मीडिया से कई बार कहा है कि मैंने भी यह सुना है. लेकिन, जब तक मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेती या रंगे हाथों नहीं पकड़ लेती, मैं कुछ भी नहीं कह सकती. मैंने सुना है कि वह एक मराठी अभिनेत्री है."

 

 
 
 
 
 
बेटी-बेटे के करियर पर ध्यान दें गोविंदा’
सुनीता ने आगे कहा कि ज़िंदगी के इस पड़ाव पर उनके पति को परिवार पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा, "यह उम्र ये सब करने की नहीं है. गोविंदा को अपनी बेटी और बेटे यश के करियर के बारे में सोचना चाहिए. लेकिन, मैंने भी अफवाहें सुनी हैं और कहा है कि जब तक मैं मुंह नहीं खोलूँगा, किसी भी बात पर भरोसा मत करना. मैंने मीडिया से भी कहा है कि मैं हमेशा सच बोलूंगी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती."

बता दें कि गोविंदा और सुनीता ने 1987 में शादी की, और 1989 में बेटी टीना के जन्म तक इसे गुप्त रखा, और दशकों से एक मज़बूत रिश्ता बनाए हुए हैं - लेकिन अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही हैं।

 

Published at : 03 Nov 2025 12:39 PM (IST)
Sunita Ahuja Govinda
