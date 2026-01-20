माही विज इन दिनों खूब लाइमलाइट बटोर रही हैं. दरअसल, एक्ट्रेस अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी हैं. जय भानुशाली संग तलाक के बाद एक्ट्रेस ने अपने नए घर की तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा-नई शुरुआत.

एक्ट्रेस ने अपने नए घर में पूजा करते ही परिवार के संग तस्वीरें शेयर की हैं. इतना ही नहीं उन्होंने घर से दिखने वाले नजारे की भी एक झलक दिखलाई.माही विज ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कई तस्वीरें शेयर कीं. एक तस्वीर में नए घर में हो रही पूजा की झलक दिखलाई.

माही ने तलाक पर खुलकर बात की

दूसरी तस्वीर में घर से दिखने वाले नजारे को दिखाया.हालांकि, माही ने ऑफिशियल तौर पर ये नहीं कहा है कि उन्होंने घर खरीद लिया है. लेकिन उनके फैंस का मानना है कि माही ने नया घर खरीदा है.हाल ही में माही ने तलाक के बारे में खुलकर बात की थी.





एक्ट्रेस ने कहा,'मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर रिश्ते में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो अलग होने का समय आने पर रिश्ते को निगेटिविटी की ओर नहीं ले जाना चाहिए.एक-दूसरे को अदालत में घसीटना नहीं चाहिए, न ही बुरा बर्ताव करना चाहिए और न ही बच्चों को इसमें घसीटना नहीं चाहिए, न ही बुरा बर्ताव करना चाहिए और न ही बच्चों को इसमें घसीटना चाहिए. मुझे लगता है कि मेरे बच्चे मुझ पर और जय पर गर्व करेंगे कि भले मम्मी और पापा शादी को नहीं रखना चाहते थे, फिर भी उन्होंने इसे शांत और बेहतर तरीके से संभाला.'





एलिमनी लेने की अफवाहों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा,'दरअसल, अभी मैं इंस्टाग्राम पर बहु से लोगों को देख रही हूं. अधूरी जानकारी के आधार पर कोई राय न बनाएं. मैं ऐसी बातें पढ़ रही हूं जैसे माही ने एलिमनी के तौर पर 5 करोड़ रुपये लिए.लोग सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स के लिए पुराने वीडियो निकाल रहे हैं.यह बहुत दुखद है. ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि हमारे माता-पिता और बच्चे भी इंस्टाग्राम देखते हैं.'

ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Written Update: परी करेगी चप्पल से रणविजय की पिटाई, मिहिर करेगा नॉयना से शादी!