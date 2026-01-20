स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब तक आने देखा कि मिहिर और तुलसी पूरे परिवार के साथ बापजी के घर शादी अटेंड कर अपने घर लौट रहे होते हैं. हालांकि, तुलसी वापस शांति निकेतन नहीं आती है. वो मिहिर को रास्ते में बार-बार बोलती है कि उसे अकेला छोड़ दे वो बस से चली जाएगी.

लेकिन, मिहिर ऐसा नहीं करता है. मुंबई पहुंचते ही तुलसी कहती है कि अब मुझे जाने दो. मिहिर कहता है जहां जाना है मुझे बातओ मैं छोड़ दूंगा.अकेले कैसे जाओगी. इस पर तुलसी कहती है कि पिछले छह साल से सबकुछ अकेले ही कर रही हूं.इस दौरान मिहिर से तुलसी कहती है कि अंगद को तो तुमने पहले ही खुद से अलग कर दिया.

ऋतिक का भी बुरा हाल हो गया. लेकिन, परी को बचा लो. तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी के साथ क्या-क्या हो रहा है और तुम्हें कुछ पता भी नहीं है.अब देर मत करो, सही फैसला लो. इसके अलावा मिहिर से तुलसी कहती है कि जो मेरे साथ किया वो नॉयना के साथ मत करना.

परी को बचाता है ऋतिक

क्योंकि, वो तुमसे बेहद प्यार करती है और दिल टूटने का दर्द क्या होता है वो मुझे भला अच्छे से और कौन समझ सकता है. इधर, एक बार फिर से परी पर रणविजय हाथ उठा रहा होता है. इसी बीच ऋतिक वहां पहुंच जाता है और वो रजणविजय को रोकता है. उसके बाद वो रणविजय पर गुस्सा करने लगता है और मिहिर को बताने की कोशिश करता है.

लेकिन, मिहिर कहता है कि जाने दो वो दोनों पति पत्नी का मैटर है खुद ही संभाल लेंगे. रणविजय इस बात को सुन खुश हो जाता है. लेकिन, इसी बीच मिहिर अपनी बेटी परी को स्लीपर देता है और कहता है कि इसे चेक करो. वो स्लीपर पहनने वाली होती है. लेकिन, मिहिर कहता है मैंने तुम्हें पहनने के लिए नहीं रणविजय पर चेक करने के लिए दी है.

रणविजय को नहीं मार पाएगी परी

ये तुझे मारता है ना तू मार इसे जितना चाहे मार, कोई तेरा हाथ नहीं रोकेगा.मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी स्ट्रॉन्ग बने, कमजोर नहीं. रणविजय को जैसे ही परी स्लीपर से मारने जाती है, इसी बीच उसकी बेटी आ जाती है और कहती है मम्मा. ऐसे में परी रुक जाती है और अपनी बेटी के पास चली जाती है.

इधर, अंगद और वृंदा को तुलसी सारी बातें बताती है. अंगद कहता है कि पहले ही उसे समझाया था लेकिन वो समझी नहीं थी. वृंदा कहती है कि पहले वो नहीं समझी इसका मतलब ये नहीं है कि आज उसके साथ गलत हो रहा है तो हम साथ नहीं देंगे.

ये भी पढ़ें:-Mana Shankara Vara Prasad Garu BO Day 8: बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही चिरंजीवी की फिल्म, 8वें दिन तोड़ा ‘वाल्टेयर वीरैया’ का रिकॉर्ड