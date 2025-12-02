स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आए दिन आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट एंड टर्न ने लोगों के दिमाग को हिलाकर रख दिया है. शो की कहानी दिन प्रतिदिन मजेदार होती जा रही है. इधर, मिहिर को एहसास हो गया है कि उसे नॉयना से दूरी बना लेनी चाहिए.

ऐसे में नॉयना के लाख फोर्स करने के बाद भी वो उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा है. इसी बीच तुलसी ने परी के होने वाले पति रणविजय की जासूसी के लिए एक डिटेक्टिव को हायर किया है. उसी डिटेक्टिव को नॉयना के होने वाले पति ने भी हायर किया है.

डिटेक्टिव को नॉयना और मिहिर के अफेयर के बारे में पता चल चुका है. दूसरी तरफ उसने रणविजय के खिलाफ भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं. लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि डिटेक्टिव तुलसी से मिलने उसके घर पहुंचता है. तुलसी उसे अपने घर पर देख हैरान रह जाती है.

मिहिर जाएगा जेल

इसी बीच डिटेक्टिव की नजर मिहिर पर पड़ती है, वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर नॉयना का बॉयफ्रेंड यहां क्या कर रहा है. दूसरी तरफ रणविजय ने 80 लाख का घपला कर दिया है, उसे लग रहा है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा. इसी बीच पुलिस शांति निकेतन पहुंचने वाली है और मिहिर को 80 लाख का घपला करने के जुर्म में पकड़कर ले जाती है.

तुलसी ये सब होता देख बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है. हालांकि, जल्द ही डिटेक्टिव की वजह से सच सामने आ जाएगा कि मिहिर ने कुछ भी नहीं किया बल्कि रणविजय ने पैसों का घपला किया है. इसी बीच परी और मिताली एक साथ वृंदा के घर पहुंच जाती हैं. जहां, वो वृंदा को जलील करने का मौका नहीं छोड़ती हैं.

दूसरी तरफ डिटेक्टिव नॉयना के घर पहुंचता है और वो मिहिर के संग उसी तस्वीर को दिखाता है और कहता है कि ये तस्वीर मैं जिसको भेजूंगा उसको यकीन हो जाएगा, तुलसी वीरानी को भी. नॉयना डिटेक्टिव की बातों को सुन हैरान रह जाती है. वहीं, मिहिर की सारी प्रॉपर्टी तुलसी अपने नाम करवा लेती है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है.

