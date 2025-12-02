स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में एक साथ कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अनुपमा इधर अपनी सहेली के संग खूब मजे कर रही है. अनुपमा को महसूस होने लगा है कि मुंबई में उसका कोई तो है.शो में अब तक आपने देखा कि अनुपमा अपनी सहेली रजनी के घर जाती है.

जहां दोनों जमकर मस्ती करती हैं. बातों ही बातों में अनुपमा के सामने रजनी जाहिर करती है कि आखिर रियल लाइफ में कितनी अकेली हैं.अनुपमा को रजनी बताती है कि उसकी बेटी उससे नफरत करती है.इस दौरान रजनी को अनुपमा इमोशनल सपोर्ट देती हुई नजर आती है.

राजा का होगा दिमाग खराब

इसी बीच शो की कहानी में बड़ा बदलाव होने वाला है.अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि राजा को बा उसकी पत्नी परी के पास जाने से रोकती है. राजा को बा बार-बार धमकी देने वाली है. ऐसे में राजा का दिमाग खराब हो जाएगा. गुस्से में आकर राजा नशे की गोलियां खाने वाला है.

ऐसे में परिवार को सबक सिखाने के लिए राजा सुसाइड करने की कोशिश करेगा.हालांकि, राजा को परिवार के लोग सही वक्त पर बचा लेंगे.वहीं, प्रार्थना का भी अपने परिवार से झगड़ा होने वाला है.वसुंधरा और पराग उसे अंश के पास जाने से रोकने वाले हैं. ऐसे में प्रार्थना और राजा दोनों ही मिलकर वसुंधरा और पराग को खूब सुनाने वाले हैं.

माही होगी घरेलू हिंसा का शिकार

इसी बीच गौतम और माही का झगड़ा होने वाला है.माही कहती है कि गौतम उससे प्यार ही नहीं करता है. दोनों के बीच जल्द ही इतनी बात बढ़ जाएगी कि मारपीट तक पहुंच जाएगी. अनुपमा में एक बार फिर से गौतम अपना रंग दिखाता हुआ नजर आएगा. मौका मिलते ही गौतम अब माही पर हाथ उठाएगा. हालांकि, अपने रिश्ते को बचाने के लिए माही इस बार सारे गम चुपचाप सहन करेगी. पूरे परिवार के सामने वो खुश होने का झूठा दिखावा करने वाली है.

