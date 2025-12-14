'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों खूब तमाशा देखने को मिल रहा है. दर्शकों के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि मिहिर और तुलसी अलग हो रहे हैं. तुलसी को मिहिर और नॉयना की सच्चाई पता चल चुकी है. इस बात को जानकर तुलसी का दिल टूट जाएगा.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब तक आपने देखा परी और रणविजय की शादी हो जाती है.तुलसी इसी बीच अपने घर पहुंच जाती है. परी की विदाई के बाद तुलसी और मिहिर अकेले में बात करेंगे. इसी बीच शो की कहानी में बड़ा बवाल मचने वाला है.

तुलसी से बात करने की कोशिश करेगा मिहिर

क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर को तुलसी जमकर खरी-खोटी सुनाने वाली है. मिहिर से तुलसी पूछेगी कि वो नॉयना के संग क्या कर रहा था.तुलसी से मिहिर बात करने की कोशिश करेगा. मिहिर से तुलसी कहेगी कि वो उसका नाम जुबान से ना ले.

मिहिर से तुलसी कहती है कि उसके मुंह से नाम सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे तुलसी के पत्ते पर किसी ने तेजाब डाल दिया हो.इस दौरन मिहिर को तुलसी मंदिरा की भी याद दिलवाने वाली है. मिहिर से तुलसी कहेगी कि मंदिरा के बाद एक बार फिर से उसने धोखा क्यों दिया.

अगर प्यार नहीं था तो पहले क्यों नहीं बताया.गायत्री की हेल्प से नॉयना तुलसी के बेडरूम तक पहुंच जाती है. हालांकि, इस बार नॉयना को मिहिर उसकी जगह दिखा देगा. तुलसी के जाने के बाद मिहिर अपनी जिंदगी में किसी को आने नहीं देगा.शो की कहानी में 6 साल का लंबा लीप देखने को मिलेगा.

लीप के बाद अंगद के साथ तुलसी चॉल में रहने लगेगी.इसी बीच तुलसी को पता चलेगा कि वृंदा मां बनने वाली है. इस कहानी के सामने आते ही क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी में खुशियों का माहौल बन जाएगा.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: दांव पर लगेगी राही की इज्जत, प्रेम को जान से मारेगा दिवाकर