'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी और मिहिर इन दिनों हवेली खरीदने में लगे हुए हैं. लेकिन, वो नहीं जानते कि उनकी जिंदगी में फिर से नई मुसीबत आने वाली है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अभी तक आपने देखा कि ओम से मिहिर पुरानी हवेली खरीदने के बारे में कहता है.

हालांकि, ओम मुंहपर ही मिहिर को हवेली बेचने से मना कर देता है. इस बात को सुनकर मिहिर को तगड़ा झटका लग जाता है. इसी बीच क्योंकि सास भी कभी बहू थी में धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहा है.हालांकि, तुलसी के कहने पर पार्वती और ओम उस हावेली को मिहिर को देने के लिए तैयार हो जाते हैं.

तुलसी को लगेगा सदमा

तुलसी का परिवार एक साथ मिलकर दिवाली का जश्न मनाने वाला है. इस बीच परिधि और नॉयना पर पार्वती ताने कसने वाली है.मिहिर हवेली खरीदने के बाद उसे परिधि के नाम कर देने वाला है. हालांकि ऐसा होते ही तुलसी को सदमा लगने वाला है. वो मिहिर को रोकने की कोशिश करेगी.

वहीं, ऋतिक अपनी नौकरीना के प्यार में पड़ जाएगा.दूसरी तरफ, तुलसी और मिहिर की नाक के नीचे परिधि बहक जाएगी. वो जल्द ही रणविजय के साथ समय व्यतीत करने वाली है. हालांकि, परिधि प्रेग्नेंट हो जाएगी. ये बात जानकर परिधि को सदमा लगेगा.

वृंदा की शादी तुड़वाएगी तुलसी

हवेली मिलने की फिराक में रणविजय परिधि को नजरअंदाज कर देगा. वो परिधि से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा. रणविजय की हरकतें देख परिधि को समझ आने वाला है कि वो उससे प्यार नहीं करता है. उसके बाद परिधि का दिल टूट जाएगा.रिपोर्ट के अनुसार तुलसी वृंदा की सगाई को तुड़वा देगी. क्योंकि उसे पता चल जाता है कि रणविजय और सुहास अच्छे इंसान नहीं है.

