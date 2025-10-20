भारती सिंह ने हाल ही में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की है. भारती अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में फैंस को अपडेट देती रहती हैं. हाल ही में भारती ने यूट्यूब पर व्लॉग शेयर किया है, जिसमें उन्होंने दिवाली की तैयारियों की झलक दिखाई है.

इस दौरान उन्होंने दिवाली की तैयारियों को लेकर कई खुलासे भी किए.भारती ने व्लॉग में बताया कि कैसे उन्होंने पूरे घर को लाइट से लेकर फूल तक से कैसे सजाया है. भारती ने ये भी बताया कि वो अपने करीबी लोगों के लिए दिवाली पार्टी रखने का प्लान कर रही हैं.

लास्ट मिनट पर की शॉपिंग

उन्होंने ये भी बताया कि कैसे हाउस हेल्प वाले उनकी हमेशा मदद करते हैं. भारती ने बताया कि वो ऑफिस के लोगों के लिए भी दिवाली पार्टी रखना चाहती हैं, जिसमें गेम्स से लेकर खाना तक सब मौजूद हो.भारती ने ये भी बताया कि कैसे वो लास्ट मिनट पर शॉपिंग के लिए गईं और मिठाई से लेकर डेकोरेशन तक की चीजें खरीद कर लाईं.





भारती ने ये सारी चीजें लोकर मार्केट और स्टोर्स से खरीदीं.भारती ने बताया कि वो फेस्टिवल की शॉपिंग किसी और से करवाने से बेहतर खुद से करना पसंद करती हैं.इस दौरान भारती ने कहा,'मैं विश्वास नहीं कर सकती कि अगली दिवाली पर मेरे साथ मेरा एक और बच्चा होगा.

बेबी गर्ल की है उम्मीद

मैं उम्मीद करती हूं कि बेबी गर्ल हो.' भारती ने कहा कि बच्चा कुछ भी हो हेल्दी और सेफ हो. लेकिन, ईमानदारी से कहूं तो मुझे बेटी चाहिए.इमेजिन करो कि गोला ने शेरवानी पहनी है औऱ बेबी गर्ल ने लहंगा या पंजाबी सूट पहना हो.





मैं बहुत खुश हूं और बेबी के वेलकम का और इंतजार नहीं कर सकती.भारती ने ये भी बताया कि वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं, ऐसे में कभी-कभी ब्रेथलेस भी महसूस करती हैं. उन्होंने फैंस से पूछा कि क्या प्रेग्नेंसी में ऐसा होता है.

