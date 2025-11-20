हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी को धोखा देकर नॉयना संग सारी हदें पार करेगा मिहिर, शो में जल्द होंगे तीन तलाक!

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी को धोखा देकर नॉयना संग सारी हदें पार करेगा मिहिर, शो में जल्द होंगे तीन तलाक!

स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अपकमिंग एपिसोड में एक के बाद एक धमाका होता हुआ नजर आ रहा है. मिहिर और नॉयना का रोमांस तुलसी की जिंदगी बर्बाद करने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Nov 2025 11:04 AM (IST)
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी एक बार फिर से सौतन की वजह से तुलसी की जिंदगी बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है.नॉयना तो अब हद से ज्यादा मिहिर के करीब पहुंच चुकी है. इधर, तुलसी तो सिर्फ अपने घर की तुलसी बचाने में व्यस्त है. मिहिर और नॉयना इस दौरान सारी हदें पार करने वाले हैं.

होश में आने के बाद मिहिर अपने घर पहुंचता है और तुलसी से झूठ बोल देता है.मिहिर को लगता है कि वो नॉयना के करीब जाकर ठीक कर रहा है. इसी बीच 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' कि कहानी में बड़ा बवाल होने वाला है.अब तुलसी को मिहिर नजरअंदाज करने वाला है.

नॉयना से वादा करेगा मिहिर

अपने कुर्ते से मिहिर नॉयना के लिप कलर को हटाने की कोशिश करेगा.मिहिर को अब सिर्फ नॉयना की याद सताएगी. मिहिर के व्यवहार को देख तुलसी परेशान हो जाएगी. तुलसी को समझ आ जाएगा कि मिहिर उससे कुछ छिपा रहा है.इतना ही नहीं मिहिर ने बातों ही बातों में नॉयना से बड़ा वादा भी दिया है.

मिहिर ने नॉयना से कहा कि उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा.मिहिर को इसी बीच पता चलेगा कि किरण अपनी पत्नी को तलाक देने वाला है.हालांकि, परिवार के लोग किरण को समझाने की कोशिश करेंगे तो वहीं मिहिर उसे सही बताएगा.मिहिर कहता है कि जिस रिश्ते में प्यार ना हो उसे तोड़ देना ही चाहिए.

इस बात को सुन तुलसी सदमे में चली जाएगी. तुलसी को लगने लगेगा कि मिहिर के दिमाग में कुछ तो चल रहा है.दूसरी तरफ वृंदा के साथ अंगद उसी के घर पर रहता है. लेकिन, उसके लिए छोटे से चॉल में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा. इसी बीच मिहिर फैसला लेगा कि वो तुलसी से अलग हो जाएगा क्योंकि उसे नॉयना से प्यार हो गया है.जल्द ही वो तुलसी को तलाक के पेपर्स थमा देगा. मिहिर और तुलसी के साथ-साथ अंगद-वृंदा और किरण की शादी पर भी खतरा मंडराने वाला है.

Published at : 20 Nov 2025 10:56 AM (IST)
