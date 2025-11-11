'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहा है. तुलसी बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है कि उसकी परवरिश में कहां गलती रह गई जो उसके बच्चे इतने बिगड़ गए. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अभी तक आपने देखा कि शालिनी की मदद से रणविजय एक बार फिर से तुलसी को फंसा देता है.

उसके बाद मिहिर और तुलसी के बीच बहुत झगड़ा होता है. दूसरी तरफ मिहिर से किरण कहता है कि तलाक ले लो. वहीं, मिताली के सिर पर चढ़े भूत को अंगद उतारने की कोशिश करता है. इसी बीच 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में बड़ा बवाल मचने वाला है. शो में देखने को मिलेगा कि तुलसी अब खुद को कोसने लगी है.

मिहिर को भड़काएगी तुलसी

वो दावा करती है कि अब मिहिर को खो रही है. वहीं, परिधि और रणविजय अपनी जीत का जश्न मनाते हैं. परिधि फैसला करती है कि वो शादी होने तक तुलसी के किसी भी प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने देगी. वहीं, मिताली भी अपनी शादी की तैयारी करती है. मौका मिलते ही नॉयना भी तुलसी के खिलाफ मिहिर के कान भरने लगती है.

वो कहती है कि मिताली और अंगद की शादी से भी तुलसी खुश नहीं है. इस बात को सुन मिहिर हैरान रह जाएगा. इसी बीच नॉयना का पुराना आशिक उसे परेशान करने लगता है. इस आदमी को नॉयना अब मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगी. नॉयना ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो शख्स उसे परेशान कर रहा है.

वृंदा संग शादी का फैसला करेगा अंगद

अंगद को ये बात महसूस हो जाती है कि वो मिताली संग शादी नहीं कर सकता. ऐसे में वो मिताली को सारा सच बताने वाला है. मिताली संग सगाई तोड़ने के बाद अंगद वृंदा संग शादी का फैसला करने वाला है. हालांकि, इस बारे में जान मिहिर अंगद की खूब क्लास लगाएगा. अंगद और वृंदा की लव स्टोरी के बारे में जान तुलसी खुश हो जाएगी. वो दोनों को शादी करने के लिए कहती है.

