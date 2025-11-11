रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों काफी बवाल मचा हुआ है. अनुपमा के मना करने के बाद भी माही नहीं मानती है और गौतम संग शादी कर लेती है. वहीं, परी की जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है. अनुपमा में अभी तक आपने देखा कि अंश चाहकर भी गौतम की पोल नहीं खोल पाता है.

तमाम हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद भी माही और गौतम शादी के बंधन में बंध जाते हैं. शादी के बीच ही अनुपमा को वसुंधरा कुछ पेपर्स देती है. पेपर्स को देखने के बाद अनुपमा की हालत खराब हो जाती है. इसी बीच शो में बड़ा धमाका देखने को मिलेगा.अनुपमा में देखने को मिल रहा है कि वसुंधरा परी और राजा का तलाक करवा देना चाहती है.

राजा पर फूटेगा परी का गुस्सा

इस बात से परी सदमे में चली जाती है. वो राजा को मनाने की कोशिश करती है. लेकिन, परी से राजा दूरी बना लेता है. इस बीच राजा से परी की मुलाकात मार्केट में होती है. जहां राजा पर परी का गुस्सा फूट जाता है. बीच सड़क पर राजा की परी पिटाई करेगी. वो राजा के गाल पर जोरदार तमाचा मारने वाली है.

राजा से परी पूछती है कि तलाक का फैसला लेने के बाद वो अब उसके साथ क्या कर रहा है.राही और राजा का झगड़ा अनुपमा सुलझाने की कोशिश करती है. परी और राजा से अनुपमा कहती है कि उन दोनों को एक साथ बैठकर अपनी गलतफहमी को दूर करना चाहिए. मौका मिलते ही वसुंधरा को भी अनुपमा जलील करेगी.

अनुपमा होगी बर्बाद

अनुपमा कहती है कि वसुंधरा अपनी खुशी के लिए राजा और परी की जिंदगी बर्बाद कर रही है. इस बीच अंश भी गौतम की पोल खोलने का फैसला करेगा. अंश को ऐसा करने से राही रोकेगी. अंश को राही समझाएगी कि बिना पक्के सबूत के गौतम का कोई कुछ नहीं कर सकता. अनुपमा को इसी बीच नई बिजनेस पार्टनर मिलने वाली है. ये बिजनेस पार्टनर आगे चलकर अनुपमा का दिमाग खराब करने वाली है.

ये भी पढ़ें:-धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे सनी देओल, चेहरे पर दिखी मायूसी, टीम ने की अपील- 'दुआ करें'