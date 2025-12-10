आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तो धमाका कर रही है. वहीं फिल्म से एक्टर अक्षय खन्ना काफी चर्चा में आ गए हैं. उनकी एक्टिंग-डांस सबकुछ वारयरल है. फैंस उनके अंदाज के कायल हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनके वीडियोज काफी तेजी से वायरल हैं. इसी बीच अक्षय खन्ना के डांस की तुलना तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कैरेक्टर जेठालाल के डांस से तुलना हो रही है. शो में जेठालाल का कैरेक्टर दिलीप जोशी निभा रहे हैं.

जेठालाल ने पाकिस्तान की जेल से किया डांस

दरअसल, अक्षय खन्ना फिल्म धुरंधर में जिस अंदाज में डांस कर रहे हैं, वैसा ही डांस जेठालाल भी करते दिख रहे हैं. जेठालाल ने ये डांस पाकिस्तान की जेल में किया था. ये एपिसोड तब आया था, जब जेठालाल अपनी फैमिली के साथ कच्छ घूमने गया था. वहां पर वो ऊंट पर बैठा था और गलती से पाकिस्तान पहुंच गया था. इसके बाद पाकिस्तानी पुलिस ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया था.

जेल में जेठालाल वहां मौजूद कैदियों के साथ दोस्ती कर लेता है. इसके बाद वो एक एपिसोड में उनके साथ मिलकर डांस करता है. वो सभी 'मेरे देश की धरती' गाने पर डांस करते हैं.

अब सोशल मीडिया पर जेठालाल के फैंस अक्षय खन्ना और जेठालाल के उस डांस की वीडियो में तुलना करके शेयर कर रहे हैं और लिखा रहे हैं- अक्षय ने जो धुरंधर में किया है वो सालों पहले जेठालाल कर चुके हैं. फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं.

फिल्म धुरंधर की बात करें तो फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में एक आइटम नंबर भी है, जिसका टाइटल है 'शरारत'. इसे आयशा खान और क्रिस्टल डीसूजा ने परफॉर्म किटा है. दोनों के डांस को फैंस ने बहुत पसंद किया.