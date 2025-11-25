हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'दूसरी बार पिता को खो दिया,' धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए कपिल शर्मा

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया. धर्मेंद्र के निधन की वजह से बॉलीवुड से लेकर फैंस तक को गहरा सदमा लगा है.अब कपिल शर्मा ने अपना दुख जाहिर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Nov 2025 11:43 AM (IST)
धर्मेंद्र के जाने का दुख काफी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा पर्सनल है. एक्टर का व्यवहार ही ऐसा था कि किसी के भी साथ शानदार बॉन्ड बन जाया करता था. उनके निधन के बाद तमाम सेलेब्स ने अपना दुख जाहिर किया है, उन्हीं में से एक कपिल शर्मा भी हैं.कपिल शर्मा ने बेहद ही इमोशनल पोस्ट शेयर कर धर्मेंद्र को श्रद्धांजली दी है.

धर्मेंद्र की एक तस्वीर शेयर कर कपिल शर्मा ने लिखा,'अलविदा धर्म पाजी, आपका जाना बहुत ही दुखदायी है, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी बार पिता को खो दिया है.आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिवा वो हमेशा मेरे दिल में और यादों में रहेगा. कैसे एक पल में किसी के दिल में बस जाते हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता था. आप हमारे दिल में हमेशा रहेंगे. ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दें.'

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में पहुंचा था पूरा बॉलीवुड

मालूम हो धर्मेंद्र को कई बार कपिल शर्मा के शो में देखा गया है. इस दौरान वो कपिल शर्मा के संग खूब मस्ती करते थे और हंसी-ठहाके लगाते थे. ऐसे में दोनों के बीच काफी खूबसूरत बॉन्ड बन चुका था.बता दें धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के दौरान परिवार और रिश्तेदारों के अलावा बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स मौजूद थे.

 
 
 
 
 
अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, गौरी खान, अनिल कपूर समेत सभी लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी.वहीं, काजोल, करण जौहर, पीएम नरेंद्र मोदी, रवि किशन और मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें याद किया.

कुछ दिनों पहले बिगड़ी थी तबीयत

बता दें कुछ दिनों पहले धर्मेंद्र की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी तो उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. वहां, कुछ दिन एक्टर का इलाज चला फिर डिस्चार्ज कर दिया गया. डॉक्टरों का कहना था कि घर पर इलाज चलेगा और रिकवरी पर नजर रखी जाएगी. हालांकि, 24 नवंबर को उनके निधन की खबर ने सभी को गहरा सदमा दिया था.धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल को काफी बेसुध कंडीशन में देखा गया.

Published at : 25 Nov 2025 11:43 AM (IST)
Dharmendra KAPIL SHARMA
