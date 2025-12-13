कॉमेडियन भारती सिंह और स्क्रीन राइटर-टीवी होस्ट हर्ष लिम्बाचिया दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं. पहले से बेटे के पेरेंट्स हर्ष और भारती इस बार चाहते हैं कि उन्हें बेटी हो. हालांकि, हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल भारती टीवी पर एक पॉडकास्ट में हर्ष ने खुलासा किया कि वे तीसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं.

क्या भारती सिंह और हर्ष तीसरे बच्चे की कर रहे प्लानिंग?

हाल ही में इस कपल ने अपने पॉडकास्ट में सोनाली बेंद्रे को इनवाइट किया था. इस दौरान मैटरनिटी के अपने सफर पर चर्चा करते हुए सोनाली ने बताया कि उनका सिर्फ एक ही बच्चा है. इस पर भारती ने दूसरी बार मां बनने को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की. सोनाली ने उन्हें कहा कि भारती पहले से ही एक एक्सपीरियंस्ड मां हैं. बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हर्ष ने कहा, "हम रुकेंगे नहीं, भारती."

‘लड़का हुआ तो हम एक बार और...’

जब सोनाली ने हर्ष के इस बयान पर हैरानी जताई, तो हर्ष ने आगे कहा, “तीन मेरा लकी नंबर है.” फिर भारती ने डिटेल में बताया, “ये कहता है हम रुकेंगे नहीं. हमें बेटी चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि अगर इस बार भी लड़का हुआ तो हम एक बार और कोशिश करेंगे, फिर मैंने उनसे पूछा, अगर तीसरा बच्चा भी लड़का हुआ तो? उन्होंने कहा हम फिर कोशिश करेंगे. मतलब जब तक मैं मरती नहीं हूं मैम हम करते रहेंगे.”

हर्ष ने आगे कहा, “लड़की हो या लड़का, हमने शुरू में सोचा था कि हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर यह लड़का हुआ तो मुझे भी बेटी ही चाहिए.”

भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया का रिश्ता

भारती ने हर्ष से 2017 में थोड़े समय के लिए डेटिंग करने के बाद हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी. इस जोड़े ने 3 अप्रैल, 2022 को अपने बेटे लक्ष (प्यार से गोला) का वेलकम किया था. इस साल अक्टूबर में, भारती और हर्ष ने इंस्टाग्राम पर अपनी दूसरी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की थी. उन्होंने खूबसूरत पहाड़ों के बैकग्राउंड में एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की थी, जिसमें हर्ष भारती के बेबी बंप को सहलाते नजर आ रहे हैं, और कैप्शन में लिखा, “हम फिर से प्रेगनेंट हैं ब्लेस्ड, गणपति बप्पा मोरिया भगवान का शुक्रिया,जल्द आ रहा है.”

भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया वर्क फ्रंट

भारती सिंह फिलहाल 'लाफ्टर शेफ्स' के तीसरे सीज़न को होस्ट कर रही हैं. इस कुकिंग शो में अली गोनी, एल्विश यादव, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, अभिषेक कुमार, कृष्णा अभिषेक, जन्नत जुबैर, गुरमीत चौधरी, देबिना बोनरजी और विवियन डीसेना समेत कई सेलेब्स शेफ शामिल हैं. वहीं दूसरी ओर, हर्ष 'इंडियाज गॉट टैलेंट' के 11वें सीज़न को होस्ट कर रहे हैं. नवजोत सिंह सिद्धू, शिल्पा शेट्टी और शान इस शो के जज हैं और यह सोनीलिव पर स्ट्रीम किया जा सकता है.