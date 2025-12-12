UP BJP President Live Updates: न बीएल वर्मा, न गोविंद शुक्ला, न हरीश द्विवेदी , अब इन दो नामों में होगी यूपी बीजेपी चीफ के लिए टक्कर?
UP BJP President Live: उत्तर प्रदेश की BJP इकाई के अध्यक्ष के चुनाव 14 दिसंबर को होंगे. इस बीच मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है. यहां पढ़ें UP BJP चीफ और योगी मंत्रिमंडल विस्तार से जु़ड़े अपडेट्स
भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष का चुनाव 14 दिसंबर 2025 को फाइनल हो जाएगा. इस बीच दिल्ली से लखनऊ तक हलचल मची हुई है. एक ओर अभी तक जहां सिर्फ अध्यक्ष के निर्वाचन की बात थी अब योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा शुरू हो गई है.
दावा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में न सिर्फ बीजेपी बल्कि उसके सहयोगी दलों के विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है.
सूत्रों की मानें तो राज्य को नया डिप्टी सीएम भी मिल सकता है. इस रेस में साध्वी निरंजन ज्योति का नाम है. साथ ही साथ रक्षामंत्री राजनाथ के बेटे और विधायक पंकज सिंह को भी योगी सरकार में बतौर मंत्री शामिल किया जा सकता है.
UP BJP President Live Updates: पंकज चौधरी और धर्मपाल लोधी के नाम सबसे आगे
पंकज चौधरी और धर्मपाल लोधी का नाम यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए आगे चल रहा है.
UP BJP President Live Updates: जो दिल्ली और लखनऊ को भाता है वही चुना जाता- सपा
प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भरतीय जनता पार्टी में हो रहे चुनाव पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि भाजपा में कोई भी लोकतंत्र नहीं है . जो दिल्ली और लखनऊ को भाता है वही चुना जाता है . जिसका नाम तय हो गया है वो अध्यक्ष चुना जाएगा . बाकी सब खानापूर्ति है.
