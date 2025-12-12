भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष का चुनाव 14 दिसंबर 2025 को फाइनल हो जाएगा. इस बीच दिल्ली से लखनऊ तक हलचल मची हुई है. एक ओर अभी तक जहां सिर्फ अध्यक्ष के निर्वाचन की बात थी अब योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा शुरू हो गई है.

दावा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में न सिर्फ बीजेपी बल्कि उसके सहयोगी दलों के विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है.

सूत्रों की मानें तो राज्य को नया डिप्टी सीएम भी मिल सकता है. इस रेस में साध्वी निरंजन ज्योति का नाम है. साथ ही साथ रक्षामंत्री राजनाथ के बेटे और विधायक पंकज सिंह को भी योगी सरकार में बतौर मंत्री शामिल किया जा सकता है.