अगर आप इस वीकेंड पर ओटीटी पर स्ट्रीमिंग के लिए कुछ नया ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है. दरअसल इस हफ्ते के ओटीटी लाइनअप में रोमांचक रहस्य, दिल को छू लेने वाली कॉमेडी, सुपरनेचुरल थ्रिलर और शानदार रीबूट का मिक्स शामिल है. तो अगर आप अपने वीकेंड को घर बैठे एंटरटेनमेंट से भरपूर बनाना चाहते हैं तो आपकी वॉच लिस्ट में ये नई फिल्मे और सीरीज जरूर होनी चाहिए.

वेक अप डेड मैन: ए नाइफ्स आउट

वेक अप डेड मैन: ए नाइफ्स आउट में रियान जॉनसन एक और खतरनाक मामले के लिए बेनोइट ब्लैंक (डैनियल क्रेग) को वापस लाते हैं, इस बार, साज़िश एक ऐसे चर्च में बनी गई है जहां युवा पादरी जुड डुप्लेन्टिसी (जोश ओ'कॉनर) जोशीले मॉन्सिग्नोर जेफरसन विक्स (जोश ब्रोलिन) की मदद करते हैं. सस्पेक्टेड लोगों में मार्था डेलाक्रॉइक्स (ग्लेन क्लोज़), सैमसन होल्ट (थॉमस हेडन चर्च), वेरा ड्रेवन (केरी वाशिंगटन), साइ ड्रेवन (डेरिल मैककॉर्मैक), नैट शार्प (जेरेमी रेनर), ली रॉस (एंड्रयू स्कॉट) और सिमोन विवेन (कैली स्पैनी) शामिल हैं. इसे आप इस वीकेंड नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





सिंगल पापा

सिंगल पापा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. इस फैमिली कॉमेडी सीरीज में कुणाल खेमू ने गौरव गहलोत उर्फ ​​जीजी का रोल प्ले किया है जिसका तलाक हो जाता है. इसके तुरंत बाद उसे अपनी गाड़ी में एक बच्चा मिलता है जिसे वह गोद लेने का फैसला करता है. इशिता मोइत्रा और नीरज उधवानी द्वारा निर्मित इस फैमिली कॉमेडी में बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए गौरव गहलोत को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है यहां तक कि उसके पेरेंट्स भी उसके खिलाफ हो जाते हैं.





एन्जिल्स फॉलन: वॉरियर्स ऑफ पीस

एन्जिल्स फॉलन: वॉरियर्स ऑफ पीस अली ज़मानी द्वारा निर्देशित यह एक्शन-फैंटेसी फिल्म इराक वॉर के अनुभवी सैनिक गैब्रियल (जोश बर्डेट) की कहानी है, जिसे एक फॉलन एंजेल को राक्षसी सेना खड़ी करने से रोकने के लिए बुलाया जाता है. वह अपनी पुरानी पलटन से फिर से मिलता है और बाल्थाज़ार (क्यूबा गुडिंग जूनियर) सहित रहस्यमय वॉरियर्स ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करता है. इसे लायंसगेट प्ले पर इस वीकेंड को आप एंजॉय कर सकते हैं.





सुपरमैन

जेम्स गन की रीबूट फिल्म में डेविड कोरेंसवेट ने मैन ऑफ स्टील का किरदार निभाया है, जबकि निकोलस हॉल्ट लेक्स लूथर के रोल में हैं. सुपरमैन को देश-विदेश में कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में लोइस लेन (राहेल ब्रोसनाहन) और उसका वफादार कुत्ता क्रिप्टो लूथर की साजिशों के खिलाफ उसकी लड़ाई में मदद करने के लिए आगे आते हैं. सुपरमैन को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जा सकता है.





भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री

यह सीरीज़ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी (करण टैकर) के जीवन पर बेस्ड है, जो भूतिया जगहों और अनसुलझे रहस्यों की सर्च करता है. रॉबी ग्रेवाल द्वारा निर्देशित इस सीरीज़ में कल्की कोचलिन, सलोनी बत्रा और दानिश सूद मुख्य भूमिका में हैं. इस वीकेंड पर ये सीरीज बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है इसे अमेज़न एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.





कांथा

1950 के दशक में सेट की गई, सेल्वमणि सेल्वराज द्वारा निर्देशित इस पीरियड ड्रामा में दुलकर सलमान, राणा दग्गुबाती और भाग्यश्री बोरसे हैं. ये फिल्म एक फेमस डायरेक्टर और उसके पूर्व शिष्य के बीच तनावपूर्ण संबंधों की कहानी है. वे जिस प्रोजेक्ट के लिए साथ आते हैं उसके सेट पर एक एक्ट्रेस का मर्डर हो जाता है. इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.



