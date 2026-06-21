कभी 2 कमरे के घर में रहती थीं गौतमी कपूर, ऑन-स्क्रीन देवर से रचाई थी शादी

Gautami Kapoor Birthday: छोटे पर्दे की बड़ी एक्ट्रेस गौतमी कपूर ने अपने करियर में खास नाम कमाया है. एक से बढ़कर एक टीवी शोज का हिस्सा रहीं गौतमी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही हैं. वो अपने ऑन स्क्रीन देवर पर ही दिल हार बैठी थीं और फिर उन्होंने उनसे शादी कर ली थी. गौतमी और उनके पति उस वक्त दो कमरे के घर में रहा करते थे.

मराठी सिनेमा से किया था डेब्यू

गौतमी कपूर ने अपने टैलेंट की छाप छोटे पर्दे और बड़े पर्दे के अलावा ओटीटी पर भी छोड़ी है. एक्ट्रेस का जन्म 21 जून 1974 को महाराष्ट्र में हुआ था. उन्होंने अपना एक्टिंग करियर मराठी फिल्म 'बिंधास्त' (1999) से शुरू किया था. वहीं इसके बाद एक्ट्रेस ने साल 2000 में शो 'अलग-अलग' से टीवी डेब्यू किया था. जबकि उन्हें पहचान मिली थी 'घर एक मंदिर' (2000-2002) से.

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राम कपूर से की शादी

'घर एक मंदिर' शो के दौरान गौतमी कपूर की मुलाकात मशहूर एक्टर राम कपूर से हुई थी जो आगे चलकर उनके हमसफर बन गए थे. इस शो में पहले गौतमी ने राम कपूर की भाभी का किरदार निभाया था, लेकिन शो में उनके पति की मौत होने के बाद वो राम के किरदार से शादी कर लेती हैं. जबकि असल जिंदगी में भी दोनों जल्द ही पति-पत्नी बन गए थे. राम और गौतमी ने साल 2003 में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन शादी की थी. अब दोनों दो बच्चों के पैरेंट्स हैं. कपल की एक बेटी सिया कपूर और एक बेटा अक्स कपूर हैं.

राम कपूर से पहले की थी एक और शादी

गौतमी कपूर ने दो शादी की है. राम कपूर को अपना हमसफर बनाने से पहले एक्ट्रेस ने एक और शादी की थी. उनकी पहली शादी जाने-माने प्रोफेशनल फोटोग्राफर मधुर श्रॉफ से हुई थी. हालांकि ये रिश्ता लंबा नहीं टिक पाया था और जल्द ही दोनों तलाक लेकर अलग हो गए थे.

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इन फिल्मों में भी दिखीं गौतमी

गौतमी कपूर ने परवरिश: सीजन 2, तेरे शहर में और लिपस्टिक जैसे सीरियल में भी काम किया था. वहीं वो सन ऑफ सरदार 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, फ़ना, शादी के साइड इफेक्ट्स और सत्यमेव जयते 2 का भी हिस्सा रही हैं. इसके अलावा वो 'स्पेशल ऑप्स' और 'ग्यारह ग्यारह' जैसी वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं.