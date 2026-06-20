कितनी अमीर हैं सामंथा रुथ प्रभु, कभी सिर्फ एक गाने के लिए थे 5 करोड़ रुपये

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाकितनी अमीर हैं 'मां इंति बंगारम' की एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु, कभी सिर्फ एक गाने के लिए थे 5 करोड़ रुपये

कितनी अमीर हैं 'मां इंति बंगारम' की एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु, कभी सिर्फ एक गाने के लिए थे 5 करोड़ रुपये

Samantha Ruth Prabhu Net Worth: साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु लग्जरी लाइफ जीती हैं. आइए आज जानते हैं कि आखिर सामंथा के पास कितनी दौलत है?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 20 Jun 2026 12:05 PM (IST)
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Samantha Ruth Prabhu Net Worth: साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने फिल्म 'मां इंति बंगारम' से बड़े पर्दे पर वापसी की है. ये फिल्म शाहिद कपूर की फिल्म 'कॉकटेल 2' के साथ 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इसे अच्छा-खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसके लिए उन्होंने अच्छी खासी फीस भी ली है. एक्ट्रेस ने कभी सिर्फ एक गाने के लिए ही 5 करोड़ रुपये वसूल लिए थे. वो साउथ की टॉप रईस एक्ट्रेसेस में शुमार हैं.

कितनी अमीर हैं सामंथा रुथ प्रभु?

सामंथा रुथ प्रभु का जन्म 28 अप्रैल 1987 को चेन्नई में हुआ था. 38 साल की एक्ट्रेस ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2009 में की थी. टाइम्स ऑफ इंडया की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 100 करोड़ रुपये तक है. एक्ट्रेस एक फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपये तक वसूलती हैं. वहीं ब्रांड एंडोर्समेंट से वो सालाना आठ करोड़ रुपये तक कमा लेती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास एक 15 करोड़ रुपये कीमत का सी-फेसिंग 3 बीएचके अपार्टमेंट और एक 8 करोड़ रुपये कीमत का आलिशान डुप्लेक्स है.

 
 
 
 
 
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लग्जरी कारों की हैं मालकिन

सामंथा की कमाई फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट के अलावा इन्वेस्टमेंट और सोशल मीडिया पोस्ट से भी होती है. एक्ट्रेस एक पेड इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए 20 लाख रुपये तक लेती हैं. उनके लग्जरी कार कलेक्शन की बात करें तो साउथ एक्ट्रेस के पास 1.64 करोड़ कीमत की पोर्श केमैन जीटी4, 62 लाख रुपये की जगुआर एक्सएफ, 2.26 करोड़ की ऑडी क्यू7 और 2.42 करोड़ कीमत की मर्सिडीज बेंज जी63 एमजी जैसी कारें हैं.

इस गाने के लिए थे 5 करोड़ रुपये

अब एक पूरी फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपये तक लेने वाली सामंथा ने सालों पहले महज एक गाने के लिए 5 करोड़ रुपये फीस ली थी. ये गाना था 'ऊ अंटावा' जो रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन की साल 2021 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा' में था. इस आइटम सॉन्ग में सामंथा ने अपने गजब के डांस से फैंस के दिल जीत लिए थे. कुछ मिनट के डांस के लिए उन्हें मेकर्स ने इतनी तगड़ी रकम दी थी.

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'मां इंति बंगारम' के बारे में

'मां इंति बंगारम' समांथा के पति और डायरेक्टर राज राज निदिमोरू द्वारा बनाई गई है. इसमें दिगंत मनचले, गुलशन देवैया, गौतमी, श्रीमुखी, मंजूषा मुक्काविली जैसे कलाकार भी हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबक ओपनिंग डे पर फिल्म ने दुनियाभर में 10.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 12:05 PM (IST)
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