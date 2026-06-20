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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2 साल से पर्दे से दूर कैटरीना कैफ की इस फिल्म ने लूटा था बॉक्स ऑफिस, बजट से 276% ज्यादा हुई थी कमाई

2 साल से पर्दे से दूर कैटरीना कैफ की इस फिल्म ने लूटा था बॉक्स ऑफिस, बजट से 276% ज्यादा हुई थी कमाई

Katrina Kaif Film: 9 साल पुरानी कैटरीना कैफ की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी और ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म भी साबित हुई थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 20 Jun 2026 03:35 PM (IST)
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हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ चाहे दो साल से बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन वो अपने लंबे और सफल करियर में कई बेहतरीन फिल्में दे चुकी हैं. आज हम आपको एक्ट्रेस की एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसने अपने बजट से 276 फीसदी ज्यादा कमाई की थी और ये फिल्म कैटरीना के 23 साल के फिल्मी करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है.

कैटरीना कैफ की सबसे फिल्म

चलिए बिना देर किए आपको बता देते हैं कि आखिर यहां किस फिल्म की बात हो रही है. इसका नाम है 'टाइगर जिंदा है'. ये फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी. इसमें कैटरीना कैफ के अपोजिट सलमान खान लीड रोल में नजर आए थे. ये टाइगर फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म थी. इसने दुनियाभर में ताबड़तोड़ कमाई करके बॉक्स ऑफिस हिला दिया था.

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बजट से 276 परसेंट ज्यादा किया कलेक्शन

टाइगर फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 'एक था टाइगर' साल 2012 में आई थी और सफल रही. वहीं सीरीज की तीसरी फिल्म 'टाइगर 3' साल 2023 में आई थी और ये भी कामयाब रही थी. जबकि साल 2017 में आई 'एक था टाइगर' ने भी फैंस के दिलों पर खूब जादू चलाया था. 

टाइगर जिंदा है एक्शन रोमांटिक फिल्म थी. इसका डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया था. वहीं इसके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में इस फिल्म ने 569 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इसका बजट 150 करोड़ रुपये तक था और इसकी भारत में कमाई 339 करोड़ रुपये हुई थी.

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2 साल से नहीं आई कैटरीना की कोई फिल्म

कैटरीना कैफ ने अपना बॉलीवुड डेब्यू साल 2003 में फिल्म 'बूम' से किया था. एक्ट्रेस पिछली बार बड़े पर्दे पर फिल्म 'मैरी क्रिसमस' में नजर आई थीं. ये फिल्म जनवरी 2024 में रिलीज हुई थी. इसमें उन्होंने साउथ एक्टर विजय सेतुपति के साथ काम किया था. हालांकि फिल्म टिकट खिड़की पर बुरी तरह पिट गई थी. कैटरीना फिलहाल अपने बेटे विहान के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. बता दें कि साल 2021 में विकी कौशल से शादी के बाद एक्ट्रेस नवंबर 2025 में ही मां बनी थीं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 03:35 PM (IST)
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