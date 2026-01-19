हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनदीपिका कक्कड़ की 'सौतन'! शोएब नहीं देते एक्ट्रेस को वक्त, सारा समय बिताते हैं उसी के साथ

दीपिका कक्कड़ की 'सौतन'! शोएब नहीं देते एक्ट्रेस को वक्त, सारा समय बिताते हैं उसी के साथ

Deepika Kakkar: टीवी की 'सिमर' यानी दीपिका कक्कड़ ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनकी एक सौतन है. शोएब की पहली बीवी दीपिका नहीं बल्कि कोई और है, जिसके चलते दोनों के बीच झगड़े भी होते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 19 Jan 2026 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

'ससुराल सिमर का' से घर- घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. भले ही दीपिका ने इंडस्ट्री से थोड़ा किनारा कर लिया हो लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं. दीपिका का एक यूट्यूब चैनल है, जिसके जरिए वो अपनी पर्सनल लाइफ फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. इसी बीच हाल ही में दीपिका ने खुलासा किया है कि उनकी एक सौतन है!

शोएब इब्रिहम की पहली पत्नी कौन?

जी हां! सही पढ़ा आपने, दीपिका ने बताया है कि वो शोएब की पहली पत्नी नहीं हैं. बल्कि शोएब की पहली पत्नी तो कोई और ही है, जिसकी वजह से दीपिका और शोएब दोनों के बीच काफी झगड़े होते रहते हैं. दरअसल हाल ही में दीपिका और शोएब रस्मि देसाई के पॉडकास्ट 'रश्मि के दिल से दिल तक' में आए थे. यहां दीपिका ने भी अपने दिल की बात शेयर की और बताया कि शोएब की पहली पत्नी वो नहीं बल्कि शोएब का फोन है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ruhaan S Ibrahim (@ruhaansibrahim)

शो में एक गेम के दौरान जब दीपिका से सवाल किया गया कि उनके और शोएब के बीच किस बात को लेकर सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, तो उन्होंने बिना देर किए कहा कि फोन की वजह से. दीपिका ने कहा कि, 'फोन को लेकर हमारे बहुत झगड़े होते हैं. ये सुनने में शायद बहुत अजीब लगे, लेकिन इन्हें फोन का एडिक्शन है. इनका फोन इनकी पहली बीवी है, मैं अपने आप को तो इनकी दूसरी बीवी बुलाती हूं मैं निक्कू को भी बोलती हूं निक्कू पहली बीवी लेकर आ जरा. हमारी बहुत लड़ाइयां इनके फोन की वजह से होती हैं.'

फोन की वजह से झगड़ा

आगे दीपिका ने ये भी कहा कि जो भी लोग उन्हें फॉलो करते हैं वो भी इस बात को जानते ही हैं कि फोन की वजह से हमारा कितना झगड़ा होता है. बता दें कि शोएब इब्राहिम और दीपिका की मुलाकात 'ससुराल सिमर का' सीरियल के सेट पर ही हुई थी. इस सीरियल में दोनों लीड रोल में थे और यही किरदार निभाते हुए दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया. इसके बाद साल 2018 में दोनों ने शादी कर ली, दोनों का एक बेटा रूहान भी है जो शादी के लगभग सात साल बाद हुआ है.

और पढ़ें
Published at : 19 Jan 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Shoaib Ibrahim Dipika Kakkar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Balochistan On Pakistan: 'टैंकों से गोले दागे, 40 मस्जिदें कर दीं तबाह', बलूच नेता मीर यार बलूच ने खोल दिया PAK सेना का डार्क सीक्रेट
'टैंकों से गोले दागे, 40 मस्जिदें कर दीं तबाह', बलूच नेता मीर यार बलूच ने खोल दिया PAK सेना का डार्क सीक्रेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हिन्दू कायर हैं, मुसलमान धन्य हैं जो...', माघ मेले की घटना के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान
'हिन्दू कायर हैं, मुसलमान धन्य हैं', माघ मेले की घटना के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान
इंडिया
'जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने की जरूरत...' आखिर क्यों और किसके रिटायरमेंट को लेकर बोल गए नितिन गडकरी
'जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने की जरूरत...' आखिर क्यों और किसके रिटायरमेंट को लेकर बोल गए नितिन गडकरी
स्पोर्ट्स
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
Advertisement

वीडियोज

Noida Software Engineer Death:सिस्टम की लापरवाही ने लेली इंजीनियर की जान | ABP News
Noida Software Engineer Death:बचाई जा सकती थी Yuvraj की जान, सिस्टरम की लापरवाही से हो गया बड़ा हादसा
Breaking News: Aparna Yadav से जल्द तलाक लेंगे Prateek Yadav | UP News | ABP News
Kota News: चलती ट्रेन में दिखा सांप, यात्रियों में मच गया हड़कंप | Dayodaya Express | ABP NEWS
Congress पार्टी पर Shivraj Singh Chouhan ने किया तीखा प्रहार | BJP | AI | Letter | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Balochistan On Pakistan: 'टैंकों से गोले दागे, 40 मस्जिदें कर दीं तबाह', बलूच नेता मीर यार बलूच ने खोल दिया PAK सेना का डार्क सीक्रेट
'टैंकों से गोले दागे, 40 मस्जिदें कर दीं तबाह', बलूच नेता मीर यार बलूच ने खोल दिया PAK सेना का डार्क सीक्रेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हिन्दू कायर हैं, मुसलमान धन्य हैं जो...', माघ मेले की घटना के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान
'हिन्दू कायर हैं, मुसलमान धन्य हैं', माघ मेले की घटना के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान
इंडिया
'जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने की जरूरत...' आखिर क्यों और किसके रिटायरमेंट को लेकर बोल गए नितिन गडकरी
'जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने की जरूरत...' आखिर क्यों और किसके रिटायरमेंट को लेकर बोल गए नितिन गडकरी
स्पोर्ट्स
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
जनरल नॉलेज
तलाक के प्रोसेस में पत्नी पर नहीं लगा सकते ये आरोप, वरना हो सकती है जेल
तलाक के प्रोसेस में पत्नी पर नहीं लगा सकते ये आरोप, वरना हो सकती है जेल
हेल्थ
Solar Eclipse Health Effects:सूर्य ग्रहण देखने से आंखें ही नहीं, ये अंग भी हो जाते हैं खराब, ऐसे समझें खतरा
सूर्य ग्रहण देखने से आंखें ही नहीं, ये अंग भी हो जाते हैं खराब, ऐसे समझें खतरा
शिक्षा
NEET UG 2026 Exam Guide: NEET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें, पूरा प्रोसेस यहां जानें
NEET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें, पूरा प्रोसेस यहां जानें
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Embed widget