दीपिका कक्कड़ की 'सौतन'! शोएब नहीं देते एक्ट्रेस को वक्त, सारा समय बिताते हैं उसी के साथ

'ससुराल सिमर का' से घर- घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. भले ही दीपिका ने इंडस्ट्री से थोड़ा किनारा कर लिया हो लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं. दीपिका का एक यूट्यूब चैनल है, जिसके जरिए वो अपनी पर्सनल लाइफ फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. इसी बीच हाल ही में दीपिका ने खुलासा किया है कि उनकी एक सौतन है!

शोएब इब्रिहम की पहली पत्नी कौन?

जी हां! सही पढ़ा आपने, दीपिका ने बताया है कि वो शोएब की पहली पत्नी नहीं हैं. बल्कि शोएब की पहली पत्नी तो कोई और ही है, जिसकी वजह से दीपिका और शोएब दोनों के बीच काफी झगड़े होते रहते हैं. दरअसल हाल ही में दीपिका और शोएब रस्मि देसाई के पॉडकास्ट 'रश्मि के दिल से दिल तक' में आए थे. यहां दीपिका ने भी अपने दिल की बात शेयर की और बताया कि शोएब की पहली पत्नी वो नहीं बल्कि शोएब का फोन है.

शो में एक गेम के दौरान जब दीपिका से सवाल किया गया कि उनके और शोएब के बीच किस बात को लेकर सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, तो उन्होंने बिना देर किए कहा कि फोन की वजह से. दीपिका ने कहा कि, 'फोन को लेकर हमारे बहुत झगड़े होते हैं. ये सुनने में शायद बहुत अजीब लगे, लेकिन इन्हें फोन का एडिक्शन है. इनका फोन इनकी पहली बीवी है, मैं अपने आप को तो इनकी दूसरी बीवी बुलाती हूं मैं निक्कू को भी बोलती हूं निक्कू पहली बीवी लेकर आ जरा. हमारी बहुत लड़ाइयां इनके फोन की वजह से होती हैं.'

फोन की वजह से झगड़ा

आगे दीपिका ने ये भी कहा कि जो भी लोग उन्हें फॉलो करते हैं वो भी इस बात को जानते ही हैं कि फोन की वजह से हमारा कितना झगड़ा होता है. बता दें कि शोएब इब्राहिम और दीपिका की मुलाकात 'ससुराल सिमर का' सीरियल के सेट पर ही हुई थी. इस सीरियल में दोनों लीड रोल में थे और यही किरदार निभाते हुए दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया. इसके बाद साल 2018 में दोनों ने शादी कर ली, दोनों का एक बेटा रूहान भी है जो शादी के लगभग सात साल बाद हुआ है.