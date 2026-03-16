हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनभव्य गांधी नहीं हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के पहले टपु, ये रिश्ता फेम मोहसिन खान ने किया खुलासा

भव्य गांधी नहीं हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के पहले टपु, ये रिश्ता फेम मोहसिन खान ने किया खुलासा

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टपु का रोल प्ले करके भव्य गांधी ने खूब सुर्खियां बटोरी. लेकिन क्या आपको पता है कि वो शो के पहले टपु नहीं थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 16 Mar 2026 05:31 PM (IST)
Preferred Sources

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम एक्टर मोहसिन खान टीवी के पॉपुलर स्टार हैं. कुछ समय पहले उन्होंने अपने भाई सज्जाद खान के साथ इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने एक्टिंग जर्नी पर बात की. साथ ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टपु के रोल को लेकर भी रिएक्ट किया. उन्होंने बताया कि शो के पहले टपु भव्य गांधी नहीं थे.

कौन है तारक मेहता का पहला टपु?

Aleena Dissects संग बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके भाई सज्जाद खान पहले टपु थे.

मोहसिन खान ने बताया कि सज्जाद खान पहले टपु हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के. मोहसिन ने पूरी कहानी बताते हुए कहा, 'हमारे घर में एक्टिंग मेरे भाई सज्जाद खान की वजह से शुरू हुई. मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं. हम कांदीवली में रहते थे. हम मिडिल क्लास टिपिकल सोसायटी जो होती हैं वैसी ही थी.'

'तो जब उन्होंने पायलट शूट किया था तारक मेहता का उल्टा चश्मा का तो वो हमारे घर में हुआ था. इसके अलावा दो-तीन घर और थे. क्योंकि प्रोड्यूसर्स को वैसी सोसायटी चाहिए थी. ताकि वो बाद में वैसी सोसायटी में ही शूट करेंगे. जो कोई प्ले कर रहा था टपु का रोल उस दिन का उसका कोई डेट ईश्यू था पता नहीं क्या था. तो पायलट शूट में जो पहला टपु है वो सज्जाद खान है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mohsin A Khan (@khan_mohsinkhan)

फिर सज्जाद खान कहते हैं- पायलट शूट में मेरे सीन हैं. चैनल के साथ भी मीटिंग और शॉर्टलिस्टिंग सब हुई थी. मेरे डायलॉग पहले एपिसोड में मेरा ऑडियो भी था. मेहता अंकल बॉल दो न. उन्होंने मेरा वाला ऑडियो यूज किया. लेकिन फिर वही स्कूल, पढ़ाई तो... पापा ने कहा कि पढ़ाई करो. 

तो मोहसिन बोलते हैं उन्होंने किसी और को भी कास्ट कर लिया था. आया बड़ा स्कूल का बहाना वाला. तो सज्जाद ने कहा कि मुझे ऐसा बोला गया कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो.

बता दें कि सज्जाद खान ने एक्टिंग में अपना करयर नहीं बनाया. वो बिजनेसमैन हैं. 

और पढ़ें
Published at : 16 Mar 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Mohsin Khan Bhavya Gandhi Taarak Mehta Ka Ooltah Chasma Tapu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
भव्य गांधी नहीं हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के पहले टपु, ये रिश्ता फेम मोहसिन खान ने किया खुलासा
भव्य गांधी नहीं हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के पहले टपु, ये रिश्ता फेम मोहसिन खान ने किया खुलासा
टेलीविजन
जन्नत जुबैर और उनके भाई अयान जुबैर पर हुआ हमला, यहां जानें पूरा मामला
जन्नत जुबैर और उनके भाई अयान जुबैर पर हुआ हमला, यहां जानें पूरा मामला
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम ने हाईवे पर क्यों किया इफ्तार, बताई वजह
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम ने हाईवे पर क्यों किया इफ्तार, बताई वजह
टेलीविजन
रामानंद सागर के रामायण में किसने कुंभकर्ण की भूमिका निभाकर जीता था दर्शकों का दिल, यहां जानें पूरी डिटेल्स
रामानंद सागर के रामायण में किसने कुंभकर्ण की भूमिका निभाकर जीता था दर्शकों का दिल, यहां जानें
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri: 😱Jagdhatri का ब्रह्म, क्या Shivya हो जाएगा Jagdhatri से हमेशा के लिए दूर? #sbs
Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel-Iran War Live:भारत में LPG की टेंशन खत्म! ईरान जंग के बीच मुंद्रा पोर्ट पहुंचा शिवालिक जहाज
भारत में LPG की टेंशन खत्म! ईरान जंग के बीच मुंद्रा पोर्ट पहुंचा शिवालिक जहाज
बिहार
Rajya Sabha Election Results 2026 Live: बिहार में सभी 5 सीटों पर जीती NDA, राजद और कांग्रेस के विधायकों के धोखे से हारी INDIA!
Live: बिहार में सभी 5 सीटों पर जीती NDA, राजद और कांग्रेस के विधायकों के धोखे से हारी INDIA!
इंडिया
भारतीय जहाजों को कैसे मिली होर्मुज से आने की इजाजत? जयशंकर ने बताया, बोले- ये तो शुरुआत, अभी तो हमारे और...
भारतीय जहाजों को कैसे मिली होर्मुज से आने की इजाजत? जयशंकर ने बताया, बोले- ये तो शुरुआत, अभी तो हमारे और...
आईपीएल 2026
विराट कोहली ने चुनी RCB की ऑल टाइम 11, खुद को बनाया ओपनर; जानें किसे चुना कप्तान
विराट कोहली ने चुनी RCB की ऑल टाइम 11, खुद को बनाया ओपनर; जानें किसे चुना कप्तान
बॉलीवुड
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक हुआ वायरल
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक वायरल
इंडिया
देवगौड़ा ने राहुल गांधी का जिक्र कर सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कांग्रेस नेता से कर दी ये डिमांड
देवगौड़ा ने राहुल गांधी का जिक्र कर सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कांग्रेस नेता से कर दी ये मांग
ऑटो
कीमत 10 लाख से कम, कल भारत में लॉन्च होने जा रही मोस्ट अवेटेड Renault Duster, खास होंगे फीचर्स
कीमत 10 लाख से कम, कल भारत में लॉन्च होने जा रही मोस्ट-अवेटेड Duster, खास होंगे फीचर्स
शिक्षा
​JEE Main सेशन 2 के लिए जल्द आएगी सिटी स्लिप, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड और कैसे करें डाउनलोड
​JEE Main सेशन 2 के लिए जल्द आएगी सिटी स्लिप, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड और कैसे करें डाउनलोड
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget