एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इब्राहिम कैंसर ट्रीटमेंट ले रही हैं. हाल ही में उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो शेयर करके इस जर्नी के बारे में बताया. इस में वो फूट-फूटकर रोती दिखीं. दीपिका ने बताया कि वो हॉस्पिटल में गई हैं ड़क्टर से मिलने. इस दौरान वो हॉस्पिटल में ही इमोशनल हो गईं और रोने लगीं. शोएब ने उन्हें संभाला.

दीपिका ने कहा कि उनका ट्रीटमेंट ठीक जा रहा है. उनकी बॉडी ट्रीटमेंट को अच्छे से रस्पॉन्स दे रही है. डॉक्टर से मिलने के बाद वो रोने लगीं.

दीपिका ने कहा, 'सब ठीक है. रोज एक-एक दिन नई चीज होती है. बस ये है कि आप उसके साथ आगे बढ़ते रहो. हम वो पूरी कोशिश कर रहे हैं. आज मेरा थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन हो ही रहा है. सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं. सब सही जा रहा है. लेकिन वो जो डर दिल में रहता है न कि सब ठीक हो. हर दिन में कुछ नई चीज से डील कर रही हूं.'

दीपिका को हो रही ये परेशानी

'थायरॉइड ऊपर नीचे हो गया है. हॉर्मोन्स की वजह से बॉडी में क्या क्या होता है वो सब तो आप जानते ही हैं. फिर स्किन पर ड्राईनेस बहुत होती है. कान में और गले में अजीब सा प्रेशर फील होता है. नाक में बहुत ड्राईनेस होती है. कहने को बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं, लेकिन कुछ दिन थकाने वाले होते हैं. लेकिन रोज मैं खुद को ये ही बोलती हूं कि ये कुछ नहीं हैं और हमें आगे बढ़ते रहना है.'

बता दें कि दीपिका को लिवर में कैंसर हुआ था. उनकी सर्जरी हुई थी. दीपिका कक्कड़ की ये सर्जरी 3 जून को हुई थी. ये सर्जरी 14 घंटे तक चली थी. अब दीपिका का ट्रीटमेंट चल रहा है. वो दवाइयां ले रही हैं, जिनके कुछ साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं. लेकिन दीपिका पूरी हिम्मत के साथ इससे डील कर रही हैं.