सलमान खान से कम नहीं है बॉडीगार्ड शेरा का स्वैग, बेटे संग पार्टी में दिए ऐसे पोज

सलमान खान से कम नहीं है बॉडीगार्ड शेरा का स्वैग, बेटे संग पार्टी में दिए ऐसे पोज

Shera With Son: सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा उनके साथ हमेशा साए की तरह रहते हैं. मगर शेरा का स्वैग भी भाईजान से कम नहीं है. शेरा की बेटे अबीर सिंह संग फोटोज वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Nov 2025 07:31 AM (IST)
Shera With Son: सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा उनके साथ हमेशा साए की तरह रहते हैं. मगर शेरा का स्वैग भी भाईजान से कम नहीं है. शेरा की बेटे अबीर सिंह संग फोटोज वायरल हो रही हैं.

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का अलग ही स्वैग है. लोग उनकी तरह बनने की खूब कोशिश करते हैं मगर हर कोई उनका स्टाइल कॉपी नहीं कर पाता है. मगर सलमान के बॉडीगार्ड शेरा का स्वैग भी उन्हीं की तरह है. शेरा का स्टाइल देखने वाला है.

1/7
सोमवार की रात को खान परिवार ने एक पार्टी होस्ट की थी. ये पार्टी सलीम खान और सुशीला की वेडिंग एनिवर्सरी की थी.
सोमवार की रात को खान परिवार ने एक पार्टी होस्ट की थी. ये पार्टी सलीम खान और सुशीला की वेडिंग एनिवर्सरी की थी.
2/7
सलीम खान और सुशीला की वेडिंग एनिवर्सरी में पूरा खान परिवार शामिल हुआ था. सभी ने पैपराजी के लिए पोज भी दिए. मगर एक इंसान ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा और वो हैं शेरा.
सलीम खान और सुशीला की वेडिंग एनिवर्सरी में पूरा खान परिवार शामिल हुआ था. सभी ने पैपराजी के लिए पोज भी दिए. मगर एक इंसान ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा और वो हैं शेरा.
3/7
सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा भी पार्टी में पहुंचे थे और उनका स्वैग देखने को मिला.
सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा भी पार्टी में पहुंचे थे और उनका स्वैग देखने को मिला.
4/7
शेरा के साथ उनके बेटे अबीर सिंह भी पहुंचे थे. शेरा ने पैपराजी के लिए बेटे संग पोज दिए.
शेरा के साथ उनके बेटे अबीर सिंह भी पहुंचे थे. शेरा ने पैपराजी के लिए बेटे संग पोज दिए.
5/7
शेरा का स्वैग देखने वाला था. वो सलमान खान के स्टाइल में नजर आए. उनके साथ बेटे अबीर ने जमकर पोज दिए.
शेरा का स्वैग देखने वाला था. वो सलमान खान के स्टाइल में नजर आए. उनके साथ बेटे अबीर ने जमकर पोज दिए.
6/7
शेरा के लुक की बात करें तो उन्होंने ग्रीन पैंट के साथ बेज कलर की शर्ट पहनी हुई थी. जिसमें वो काफी स्मार्ट लग रहे थे.
शेरा के लुक की बात करें तो उन्होंने ग्रीन पैंट के साथ बेज कलर की शर्ट पहनी हुई थी. जिसमें वो काफी स्मार्ट लग रहे थे.
7/7
वहीं अबीर की बात करें तो उन्होंने व्हाइट ट्राउजर के साथ ब्लैक स्वेटशर्ट पहनी थी. अबीर का लुक भी किसी एक्टर से कम नहीं था.
वहीं अबीर की बात करें तो उन्होंने व्हाइट ट्राउजर के साथ ब्लैक स्वेटशर्ट पहनी थी. अबीर का लुक भी किसी एक्टर से कम नहीं था.
Published at : 18 Nov 2025 07:31 AM (IST)
Shera SALMAN KHAN Abir Singh

