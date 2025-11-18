एक्सप्लोरर
सलमान खान से कम नहीं है बॉडीगार्ड शेरा का स्वैग, बेटे संग पार्टी में दिए ऐसे पोज
Shera With Son: सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा उनके साथ हमेशा साए की तरह रहते हैं. मगर शेरा का स्वैग भी भाईजान से कम नहीं है. शेरा की बेटे अबीर सिंह संग फोटोज वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का अलग ही स्वैग है. लोग उनकी तरह बनने की खूब कोशिश करते हैं मगर हर कोई उनका स्टाइल कॉपी नहीं कर पाता है. मगर सलमान के बॉडीगार्ड शेरा का स्वैग भी उन्हीं की तरह है. शेरा का स्टाइल देखने वाला है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 18 Nov 2025 07:31 AM (IST)
Tags :Shera SALMAN KHAN Abir Singh
बॉलीवुड
7 Photos
विंटर लुक में दिखना है स्टाइलिश और गॉर्जियस, तो इन हसीनाओं की तरह कैरी करें लॉन्ग कोट
बॉलीवुड
7 Photos
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ फेम अन्या सिंह ने एयरपोर्ट पर दिखाया जलवा, कूल लुक में खूब दिए पोज
बॉलीवुड
8 Photos
'मस्ती 4' में 4 हीरो के साथ दिखेंगी 5 हसीनाएं, खूबसूरत हैं इतनी कि फोटो देखते ही फैन हो जाएंगे
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
मध्य प्रदेश
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में बहस और फिर हत्या! मामा ने भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
क्रिकेट
अखबार में छपे एक 'शोक संदेश ने रखी 'एशेज ट्रॉफी' की नींव, दिलचस्प है ये कहानी
बॉलीवुड
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं शिल्पा शेट्टी की मां, बेटियों संग बिताया क्वॉलिटी टाइम
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion