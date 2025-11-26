'ससुराल सिमर का' से घर-घर में पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली दीपिका कक्कड़ इन दिनों लिवर कैंसर से जूझ रही हैं. एक्ट्रेस की सर्जरी भी हो चुकी है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट अभी दो साल और चलने वाला है. इस मुश्किल दौर में दीपिका के पति शोएब इब्राहिम उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं.

बता दें दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं है.दीपिका और शोएब ने 22 फरवरी 2018 को एक पारंपरिक समारोह में निकाह किया था.रिपोर्ट के अनुसार शोएब संग निकाह करने के लिए दीपिका ने अपना धर्म बदल लिया था.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी वेडिंग कार्ड

क्योंकि, एक्ट्रेस हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती हैं और शोएब मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं. ऐसे में दीपिका ने निकाह के लिए इस्लाम अपनाया और अपना नाम भी बदला.दरअसल, कपल की वेडिंग कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसमें दीपिका का नाम फैजा लिखा हुआ था.





दीपिका ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था,'हां मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया है. लेकिन, मैंने इस्लाम कब और क्यों कबूल किया इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ये मेरा पर्सनल मामला है और मैं इसे लेकर मीडिया से ज्यादा बात नहीं करना चाहती.'

दीपिका ने ये भी कहा था कि वो अपने फैसले से बेहद खुश हैं. बता दें दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम की पहली मुलाकात ससुराल सिमर का के सेट पर हुई थी. शो में दोनों ने पति-पत्नी की भूमिका निभाई थी. एक साथ काम करते-करते दोनों को प्यार हो गया.

हालांकि, दीपिका पहले से शादीशुदा थी. कहा जाता है कि दीपिका की पहली शादी शोएब इब्राहिम के वजह से ही टूटी थी.हालांकि, दीपिका ने कहा था कि उन्होंने अपनी पहली शादी में कितना दर्द झेला है, उसके बारे में बता भी नहीं सकतीं. दीपिका ने कहा था जब वो अपनी पर्सनल लाइफ में परेशानियों से जूझ रही थीं, तब शोएब ने एक दोस्त के तौर पर उनका बहुत साथ दिया. इतना ही नहीं दीपिका ने ये भी कहा था कि शोएब को उन्होंने तलाक के बहुत बाद में डेट करना शुरू किया था. ऐसे में उनकी पहली शादी टूटने के जिम्मेदार शोएब बिल्कुल भी नहीं हैं.

ये भी पढ़ें:-इस हैंडसम हंक की हुई एकता कपूर के शो 'नागिन 7' में एंट्री, प्रियंका चाहर चौधरी का करेगा जीना हराम