हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनइस हैंडसम हंक की हुई एकता कपूर के शो 'नागिन 7' में एंट्री, प्रियंका चाहर चौधरी का करेगा जीना हराम

इस हैंडसम हंक की हुई एकता कपूर के शो 'नागिन 7' में एंट्री, प्रियंका चाहर चौधरी का करेगा जीना हराम

Naagin 7 Cast:एकता कपूर के शो 'नागिन 7' की कास्टिंग को लेकर आए दिन एक नया अपडेट सामने आ रहा है. अब इस शो में एक और एक्टर की एंट्री हो चुकी है, जिसका नाम जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Nov 2025 05:18 PM (IST)
एकता कपूर के मोस्ट अवेटेड शो 'नागिन 7' को लेकर इन दिनों काफी बज़ देखने को मिल रहा है. जबसे प्रियंका चाहर चौधरी को लेकर घोषणा की गई है कि वो नागिन 7 में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी, तबसे बाकी स्टार कास्ट की घोषणा का भी फैंस को इंतजार है.

वैसे तो अब तक कई स्टार्स के नाम सामने आ चुके हैं, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि उनकी नागिन 7 में एंट्री होगी. हालांकि, अभी ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है. अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका है, चलिए इनके बारे में जानते हैं.इन दिनों 'नागिन 7' की कास्टिंग पर काम चल रहा है.

एकता कपूर किसी ना किसी तरह से 'नागिन 7' की कास्टिंग को पूरी तरह से सीक्रेट रखने की कोशिश कर रही हैं.इस वजह से कोई भी एक्टर इस पर रिएक्शन नहीं दे रहा है. इस बीच एक और नाम सामने आया है, जो शो में नजर आएंगे. रिपोर्ट के अनुसार 'नागिन 7' में पुनीत तेजवानी की एंट्री होने वाली है.

पुनीत को लेकर मेकर्स ने कुछ भी नहीं कहा

कहा जा रहा है कि इस शो में उनका अहम रोल होगा. लेकिन, मेकर्स शो में पुनीत को किस रोल में दिखाएंगे, इसका खुलासा नहीं हो पाया है.इतना ही नहीं बल्कि मेकर्स ने तो अभी पुनीत तेजवानी को लेकर ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा है. हालांकि, सोशल मीडिया पर फैंस कयास लगा रहे हैं कि पुनीत शो में किस रोल में नजर आएंगे.

कई फैंस का कहना है कि पुनीत इस शो में विलेन की भूमिका में दिखाई देंगे और प्रियंका चाहर चौधरी के संग फ्लर्ट करेंगे या फिर उनके लिए मुसीबतें खड़ी करते हुए दिखाई देंगे. नागिन 7 के लिए प्रियंका चाहर चौधरी के अलावा ईशा सिंह और नॉमिक पॉल का नाम कंफर्फ माना जा रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Punit Tejwani (@punitt.tejwani)

इसके अलावा रिभू मेहरा, कुशाग्रे दुआ, निबेदिता पाल और आफरीन दबेस्तानी का नाम भी चर्चा में है. मेकर्स ने सिर्फ अभी तक प्रियंका चाहर चौधरी के नाम पर ही मुहर लगाया है.  बता दें पहले नागिन 7 इसी नंबर में ऑन एयर होने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. शो को मेकर्स ने पोस्टपोन कर दिया. रिपोर्ट के अनुसार ये शो दिसंबर में ऑन एयर होगा.

Published at : 26 Nov 2025 05:18 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chahar Choudhary Naagin 7 Punit Tejwani
