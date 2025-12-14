'साथ निभाना साथिया' फेम एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी आज अपनी थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हैं. पति शाहनवाज संग एक्ट्रेस ने 14 दिसंबर 2022 को शादी की और आज उनके मैरिड लाइफ को तीन साल हो चुके हैं. इसी मौके पर एक्ट्रेस के पति पर प्यार लुटाते हुए एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया जिसे फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं.

टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने 14 दिसंबर को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड शाहनवाज से गुपचुप शादी रचाई थी. हालांकि इसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया. लेकिन अब इस प्यारे से कपल की शादी को तीन साल पूरे हो चुके हैं. इसी मौके पर पति पर प्यार लुटाते हुए एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्पेशल पोस्ट भी शेयर किया है. अदाकारा ने अपने बेटे जॉय के साथ ये तस्वीरें शेयर की जिसमें उनके पति भी नजर आ रहे हैं.

'हर दिन महादेव को धन्यवाद करती हूं...'

कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'आज हमारी सालगिरह है, एक ऐसा दिन जो सबसे प्यार करने वाले, केयरिंग और सपोर्टिव हसबैंड को डेडीकेटेड है. मैं अपने स्टार्स को और महादेव को इसके लिए हमेशा धन्यवाद करती हूं. मेरे पोस्टपार्टम से लेकर हर मुश्किल घड़ी में वो पेशेंस, स्ट्रेंथ और बिना किसी शर्त के मेरे साथ खड़े रहे. शब्द कभी इसे बयां नहीं कर सकते. उसके साथ ऐसी जिंदगी जी रही हूं जो मैंने कभी इमैजिन किया था. '

सेलेब्स समेत फैंस ने दी बधाई

देवोलीना भट्टाचार्जी का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक्ट्रेस अपने परिवार संग वाइट आउटफिट में नजर आ रही हैं. तीनों की इन तस्वीरों को देख आपका भी दिल भर आएगा. अब एक्ट्रेस के इस एनिवर्सरी स्पेशल पोस्ट पर पवित्रा पूनिया का रिएक्शन देखने को मिला. इसके साथ ही फैंस ने भी देवोलीना भट्टाचार्जी को सालगिरह की ढेरों बधाई दी है.



देवोलीना भट्टाचार्जी और शाहनवाज की लव स्टोरी

देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपने जिम ट्रेनर शाहनवाज संग कोर्ट मैरिज की थी. दोनों की मुलाकात जिम में हुई और दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई. रिपोर्ट्स की मानें तो कपल एक दूसरे को 2019 से डेट कर रहे थे और फाइनली दोनों के 2022 में इस रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया. बता दें, एक्ट्रेस की शादी की खबर किसी को कानों कान नहीं हुई बाद में देवोलीना ने शादी की वीडियो शेयर कर सभी को इस बात की जानकारी दी. शादी के 2 साल कपल ने 18 दिसंबर को अपने पहले बच्चे जॉय का वेलकम किया था.