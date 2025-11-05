हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन9 साल छोटे बॉयफ्रेंड संग लिव इन में रहती हैं एक्ट्रेस, मान चुकी हैं पति, बोलीं- 'मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं'

बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री कई सारे सेलेब्स ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के संग लिव इन में रहना तो पसंद करते हैं, लेकिन शादी में विश्वास नहीं रखते.ऐसी ही कुछ कहानी इस एक्ट्रेस की भी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Nov 2025 05:47 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की चुलबुली एक्ट्रेस कही जाने वाली डेलनाज ईरानी पिछले काफी सालों से पर्सी करकरिया के संग रिलेशनशिप में हैं. इस कपल को शादी नहीं बल्कि लिव इन में रहना पसंद है. बता दें एक्ट्रेस अपने पार्टनर पर्सी से उम्र में 9 साल बड़ी हैं. ऐसे में उन्हें काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा.

लेकिन, वो हमेशा से अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना पसंद करती हैं. डेलनाज ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि एक दशक तक पर्सी के साथ रहने के बाद भी उन्होंने क्यों शादी ना करने का फैसला किया.बता दें डेलनाज ने पहली शादी राजीव पॉल से की थी.

भरोसा करने में लगता है वक्त

शादी के 14 साल बाद कपल का तलाक हो गया.हिंदी रश से बात करते हुए डेलनाज ने कहा,'पर्सी भी तलाकशुदा हैं. बहुत ही कड़वा रहा था उनका भी तलाक. हालांकि, शुरुआती दौर में वो शादी को लेकर काफी एक्साइटेड थे, लेकिन शक ज्यादा प्रबल था, इसलिए भी, क्योंकि वो मुझसे 9 साल छोटे हैं. ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन जब आप इमोशनल रूप से टूट चुके होते हैं और कोई नया शख्स आपकी जिंदगी में आता है तो उन्हें समझने और फिर से भरोसा करने में वक्त लगता है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Delnaaz irani (@officialdelnaazirani)

एक्ट्रेस ने आगे कहा,'खुद को संभालना और किसी से दोबारा प्यार करना ये बहुत ही ज्यादा हिम्मत की बात होती है.मैं तो हमेशा से यही कहती हूं कि हमारे रिश्ते पर कोई लेबल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पवित्र है. डेलनाज उनके लिए उनकी पूरी दुनिया है. उनके लिए मैं कोई एक्ट्रेस या कुछ और नहीं हूं, मैं बस मैं हूं.'

प्यार में दिलवाया विश्वास

डेलनाज ने पर्सी को फरिश्ता बताते हुए कहा,'वो एक फरिश्ते की तरह हैं, जिन्होंने मेरा ख्याल रखा, मेरी हंसी वापस लाकर दी, मुझे खुशी दी, सहारा दिया और मेरी इनसिक्योरिटी को दूर किया. उसने मुझे फिर से प्यार में विश्वास दिलाया. बेमानी लगता है इस रिश्ते को नाम देना. हम जीवनसाथी और हमसफर हैं.'

एक्ट्रेस ने कहा,'अगर मैं किसी पेपर पर साइन भी कर दूं, तब भी कुछ नहीं बदलेगा. क्योंकि मेरे लिए तो वो पहले से ही मेरा पति है. मेरा दिल और आत्मा पर्सी के साथ है.'डेलनाज कहती हैं कि वास्तव में क्या जरूरी है-मैरिज सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि वो इंसान जो इतने सालों तक मेरे साथ खड़ा रहा.

Published at : 05 Nov 2025 05:47 PM (IST)
Delnaaz Irani Percy Karkaria
