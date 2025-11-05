हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमामहेश बाबू की 'भांजी' के आगे जाह्नवी, अनन्या, और सारा सब हैं फीके, इंडस्ट्री में कदम रखते कर देंगी स्टार किड्स की छुट्टी

साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर महेश बाबू के स्टारडम से कौन वाकिफ नहीं है. अब महेश बाबू की फैमिली से एक और नए स्टार की इंडस्ट्री में एंट्री होने वाली है. जो एंट्री करते सबकी छुट्टी कर देगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Nov 2025 05:12 PM (IST)
महेशा बाबू साउथ के सबसे पॉपुलर एक्टर की लिस्ट में टॉप माने जाते हैं. उनके स्टारडम की तो पूरी दुनिया दीवानी है. लेकिन, अब उनकी भांजी भी इंडस्ट्री में कदम रखने को पूरी तरह से तैयार नजर आ रही हैं.

महेश बाबू की बहन मंजुला घट्टामनेनी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी बेटी जान्वी स्वरूप की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों में जान्वी काफी स्टनिंग लगीं.
जान्वी ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न हर आउटफिट में बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं.जान्वी की मां ने उनकी ये तस्वीरें उनके बर्थडे के मौके पर शेयर की थीं.
तस्वीरों में जान्वी किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही हैं. तस्वीरों को शेयर करते हुए मंजुला घट्टामनेनी ने कैप्शन में ये भी बताया था कि उनकी बेटी जल्द ही इंडस्ट्री में कदम रखने वाली हैं.
जान्वी की तस्वीरों को देखने के बाद अब फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं. हालांकि, जान्वी किस फिल्म में नजर आएंगी उसके नाम का अभी खुलासा नहीं हुआ है.
जान्वी को इससे पहले चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करते देखा जा चुका है. लेकिन, अब फैंस उन्हें लीड एक्ट्रेस की भूमिका में देखने के लिए बेताब हैं.
जान्वी के पिता का नाम संजय स्वरूप है जो एक फिल्ममेकर हैं. कई सालों तक स्पॉटलाइट और सोशल मीडिया से दूर रहने के बाद जान्वी ने अपने प्लान की घोषणा की है.
जान्वी तेलुगू सिनेमा में लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.मालूम हो जान्वी अभी महज 19 साल की हैं.
Published at : 05 Nov 2025 05:12 PM (IST)
