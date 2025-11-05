एक्सप्लोरर
महेश बाबू की 'भांजी' के आगे जाह्नवी, अनन्या, और सारा सब हैं फीके, इंडस्ट्री में कदम रखते कर देंगी स्टार किड्स की छुट्टी
साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर महेश बाबू के स्टारडम से कौन वाकिफ नहीं है. अब महेश बाबू की फैमिली से एक और नए स्टार की इंडस्ट्री में एंट्री होने वाली है. जो एंट्री करते सबकी छुट्टी कर देगी.
महेशा बाबू साउथ के सबसे पॉपुलर एक्टर की लिस्ट में टॉप माने जाते हैं. उनके स्टारडम की तो पूरी दुनिया दीवानी है. लेकिन, अब उनकी भांजी भी इंडस्ट्री में कदम रखने को पूरी तरह से तैयार नजर आ रही हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 05 Nov 2025 05:12 PM (IST)
Tags :Mahesh Babu Jaanvi Swarup
साउथ सिनेमा
7 Photos
महेश बाबू की 'भांजी' के आगे हर कोई है फीका, डेब्यू करते ही कर देंगी स्टार किड्स की छुट्टी
साउथ सिनेमा
7 Photos
दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर वाइफ संग रोमांटिक हुए वरुण, नन्हे बेटे की भी दिखाई झलक
साउथ सिनेमा
7 Photos
प्रभास की 'पत्नी' को लड़के ने बोला I Love You तो किया प्रपोजल एक्सेप्ट, खुद किया खुलासा
साउथ सिनेमा
7 Photos
30-40 की उम्र हुई पार, फिर भी कुंवारे हैं ये साउथ स्टार्स, लिस्ट में कई हसीनाएं भी शामिल
साउथ सिनेमा
7 Photos
31 अक्टूबर को एक साथ 7 फिल्में हो रही हैं री-रिलीज, एंटरटेनमेंट की मिलेगी तगड़ी डोज
साउथ सिनेमा
7 Photos
अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी एयरपोर्ट पर ब्लू ड्रेस में हुई स्पॉट, किसी हीरोइन से नहीं लग रही हैं कम
साउथ सिनेमा
8 Photos
राम चरण की वाइफ की 8 तस्वीरें: 36 साल की उम्र में भी बला की खूबसूरत दिखती हैं उपासना
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
राजस्थान
राजस्थान: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल होंगे बंद, जानें वजह
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement
साउथ सिनेमा
7 Photos
महेश बाबू की 'भांजी' के आगे हर कोई है फीका, डेब्यू करते ही कर देंगी स्टार किड्स की छुट्टी
साउथ सिनेमा
7 Photos
दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर वाइफ संग रोमांटिक हुए वरुण, नन्हे बेटे की भी दिखाई झलक
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion