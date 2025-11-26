सिंगल मदर होने की वजह से परेशान चारू असोपा, बोलीं- काश कोई सहारा होता

एक्ट्रेस चारू असोपा सिंगल मदर हैं. वो एक बेटी जियाना की मां हैं. अब हाल ही में चारू ने बताया कि सिंगल मदर होने के नाते उन्हें किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है. साथ ही चारू बेटी के साथ इस सफर को काफी एंजॉय भी कर ही हैं.

IANS से बातचीत में चारू असोपा ने सिंगल मदर के तौर पर इमोशनल और मेंटल प्रेशर के बारे में बात की है. चारू ने कहा, 'सिंगल मदर होने के नाते इमोशनल, मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं. कई ऐसे दिन आते हैं जब बहुत ज्यादा थक जाती हूं. उस वक्त ऐसा लगता है कि काश आपके पास कोई सहारा होता.'

कैसी गुजर रही चारू की जिंदगी?

आगे उन्होंने कहा, 'लेकिन फिर जब वो छोटे-छोटे हाथ आपके पास होते हैं और वो आवाजा जो कहती है मम्मा आई लव यू. तो सबकुछ लगता है कि ये लायक है. मैं ये नहीं कहती कि ये स्ट्रेस से भरा नहीं है. बहुत टेंशन है. लेकिन मैं इसे बहुत एंजॉय करती हूं क्योंकि मेरी बेटी हर स्ट्रगल को मकसद देती है. वो मेरी ताकत है. मेरा कारण है और मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है. हां, ये मुश्किल है. मैं शुगरकोट नहीं करूंगी. ये उतनी ही खूबसूरत जर्नी है, जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस की है.'

बता दें कि चारू ने सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन से शादी की थी. उनकी शादी 2019 में हुई थी और उनका 2023 में तलाक हो गया था. शादी के बाद से राजीव और चारू के बीच में कई बार अनबन की खबरें आईं. उन्होंने एक-दूसरे पर आरोप भी लगाए. हालांकि, अब तलाक के बाद भी उन्हें कई बार साथ देखा जाता है. वो साथ में फेस्टिवल भी मनाते हैं.

