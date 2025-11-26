धर्मेंद्र के फैंस को मिलेगा तोहफा, 4K वर्जन में रिलीज होगी 'शोले'

धर्मेंद्र की कल्ट फिल्म 'शोले' एक बार फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. रमेश सिप्पी के निर्देशक बनी ये फिल्म पर्दे पर कई बार रिलीज हो चुकी है और एक बार फिर ये फिल्म रिलीज होने जा रही है. लेकिन बता दें इस बार ब्लॉकबस्टर फिल्म को देशभर में 1500 स्क्रीन्स पर '4-के' वर्जन में री-रिलीज किया जाएगा. पर्दे पर एक बार फिर जय-वीरू की शानदार जोड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन असल जिंदगी में जय-वीरू की जोड़ी टूट चुकी है. 24 नवंबर को शोले में वीरू का रोल निभाने वाले धर्मेंद्र देओल दुनिया को अलविदा कह चुके हैं.

कब री-रिलीज होगी फिल्म

फिल्म 'शोले' अपनी कहानी से ज्यादा फिल्म के किरदारों की वजह से जानी जाती है. फिल्म में जय-वीरू की दोस्ती, वीरू और बसंती का रोमांस, बसंती की मौसी लीला मिश्रा की कॉमेडी और ठाकुर और गब्बर की दुश्मनी. इन सभी पहलुओं और कहानियों ने मिलकर फिल्म को हिंदी सिनेमा की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनाया है. बता दें, 'शोले' के चार आइकॉनिक किरदारों में शामिल वीरू, ठाकुर और गब्बर अब नहीं रहे हैं. लेकिन वो आज भी दर्शकों के दिलों में बसते हैं. धर्मेंद्र के फैंस के लिए 'शोले' को 12 दिसंबर को पर्दे पर एक बार फिर रिलीज किया जाएगा.





वीरू ने छोड़ा जय का साथ

बता दें कि फिल्म में जय और वीरू के किरदार को काफी पसंद किया गया. पर्दे पर एक बार फिर जय-वीरू की शानदार जोड़ी देखने को मिलेगी. फिल्म के जय-वीरू का साथ छूट गया है. अब धर्मेंद्र असल जिंदगी में वीरू ने जय का साथ छोड़ दिया है. आज बिना वीरू के जय की कल्पना नहीं की जा सकती.

'4k' वर्जन में होगी रिलीज

फिल्म शोले को कई बार पर्दे पर रिलीज किया गया है लेकिन इस साल फिल्म को अब दोबारा पर्दे पर रिलीज किया जा रहा है. बता दें फिल्म सबसे पहले 1975 में रिलीज हुई थी, जिसके बाद इसे कई बार अलग-अलग फॉर्मेट में पर्दे पर लाया गया. साल 2004 में फिल्म 70 मिमी रीस्टोर वर्जन के साथ, साल 2014 में फिल्म 3डी वर्जन के साथ और अब फिल्म को साल 2025 में '4-k' वर्जन के साथ रिलीज किया जाएगा.