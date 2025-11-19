चारु असोपा ने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'मेरे अंगने में' जैसे शोज में काम कर घर-घर में अपनी पहचान बनाई है.एक्ट्रेस ने 2019 में राजीव सेन संग शादी की थी.हालांकि, कपल का ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया. शादी के 4 साल बाद ही इन्होंने तलाक ले लिया.

चारु और राजीव एक बेटी जियाना के पेरेंट हैं. फिलहाल काफी वक्त से चारु छोटे पर्दे से दूर हैं.ऐसे में लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़ दी है. अब हाल ही में चारु ने अपने करियर को लेकर खुलकर बात की है.

चारु ने कहा-प्राथमिकताएं बदल जाती हैं

टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में चारु ने कहा,’मैं एक्टिंग को बहुत मिस करती हूं. जब आप एक बार एक्टर बन जाते हो तो आप हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाते हो. सेट पर रहकर अलग-अलग रोल निभाना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है. लेकिन लाइफ बदलती है और आपकी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं.’

एक्ट्रेस ने आगे कहा,’इस समय मेरी बेटी मेरी दुनिया है और हर चीज उसी के आसपास घूमती रहती है. मैंने एक्टिंग नहीं छोड़ी है. मैं आज भी उन प्रोजेक्ट्स को कर रही हूं, जिन्हें मैनेज करना आसान होता है, जिनमें ज्यादा लंबा टाइम नहीं देना पड़ता है.’

चारु ने इस बारे में आगे बात करते हुए कहा,’मुझे लगता है कि जो कहानी मेरे लायक होगी, वो मुझे ढूंढ लेगी. मैं एक्टिंग में कमबैक करूंगी और बहुत सारे इमोशन्स के साथ लौटूंगी. क्योंकि मां बनने के बाद मेरे अंदर बदलाव आए हैं और ये मेरी परफॉर्मेंस में भी दिखता है.’

बता दें चारु असोपा अब यूट्यूबर बन चुकी हैं. इसके साथ-साथ उन्होंने अपना क्लोदिंग ब्रांड भी शुरू कर लिया है. पिछले काफी वक्त से एक्ट्रेस बिकानेर में रह रही हैं, जहां उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से आलीशान घर खरीदा है. चारु अपनी बेटी के साथ बेहद खुश हैं, इसकी छलक सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है.

