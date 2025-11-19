रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों काफी बवाल मचा हुआ है.ईशानी और परी की वजह से शाह परिवार के लोग काफी परेशान हैं.ऐसे में ईशानी और परी को अनुपमा मुंबई ले जाने के लिए कहती है. लेकिन, उसकी बातें सुन तोषु और पाखी भड़क जाते हैं.

परी और ईशानी भी अनुपमा के संग जाने के लिए इंकार कर देती हैं. अनुपमा कहती है कि इस बार वो अपने हिसाब से सभी दिक्कतों का सामना करेगी. ऐसे में अनुपमा को लीला जलीकटी बातें सुनाती है. वहीं, गौतम फिर से अच्छा बनने का दिखावा करता है. इसी अनुपमा में कई ट्विस्ट आने वाले हैं.

नए सफर पर निकलेगी अनुपमा

शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ईशानी और परी को लेकर अनुपमा पहुंच जाएगी.परी और ईशानी को मुंबई की जिंदगी देख सदमा लगने वाला है. मुंबई पहुंचते ही परी लड़ने वाली है.दूसरी तरफ अनुपमा एक नए सफर पर निकलने वाली है. काम पाने के लिए अनुपमा फिल्मसिटी जाने वाली है.

पहली बार वहां पर अनुपमा कैमरे का सामना करेगी. अनुपमा टीवी की चकाचौंध देख चौंकने वाली हैं.रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में अनुपमा अपने अनुज से टकराएगी. अनुज को देख अनुपमा को सदमा लगने वाला है. हालांकि, अनुज इस बार खुलकर अनुपमा के सामने नहीं आने वाला है.

अनुपमा की जिंदगी में नई मुसीबत लाएगा अनुज

शो में जल्द ही एक मिस्ट्री गर्ल की एंट्री होने वाली है. अनुज की ये हरकत अनुपमा पर भारी पड़ेगी. अनुपमा को एहसास हो जाएगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है.रिपोर्ट के अनुपमा के लिए अनुज नई मुसीबत लेकर आने वाला है.किसी खास मकसद से अनुपमा की जिंदगी में अनुज वापस आने वाला है.

वहीं, अंकुश और बरखा की भी शो में एंट्री करने वाली है.वहीं, गौतम भी अपना आखिरी दाव खेलने को तैयार है. धोखे से वो गौतम की सारी प्रापर्टी अपने नाम करने वाला है. उसके बाद कोठारी परिवार के लोगों को गौतम घर छोड़ने के लिए कहेगा. इस बात को सुन पराग सदमे में जाने वाला है. पराग को जल्द ही समझ आ जाएगा कि उसने बहुत ही गलत आदमी पर भरोसा कर लिया है.

ये भी पढ़ें:-120 Bahadur Box Office: बॉलीवुड की टॉप 5 पेड-प्रिव्यू लिस्ट में शामिल होगी फरहान अख्तर की '120 बहादुर'! चाहिए बस इतने करोड़