चारू असोपा की बेटी के चौथे बर्थडे पर दिखी फैमिली बॉन्डिंग, राजीव सेन ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

एक्ट्रेस चारू असोपा, जो अक्सर अपनी बेटी जियाना के साथ अपनी ज़िंदगी की झलक सोशल मीडिया और यूट्यूब पर दिखाती हैं उन्होंने हाल ही में 1 नवंबर को जियाना का चौथा जन्मदिन सेलिब्रेट किया.

चारू के वीडियो में अक्सर उनकी ट्रिप्स, डेली लाइफ की बातें और फैमिली टाइम देखने को मिलता है, जिसमें कभी-कभी उनके एक्स-हसबैंड राजीव सेन भी नजर आते हैं. राजीव सेन ने अपना बेटी के लिए एक खास पोस्ट शेयर किया. वहीं अब अपने नए वीडियो में चारू ने जियाना के प्री-बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक दिखाई, जिसमें उनके माता-पिता और ससुर भी शामिल हुए.

राजीव सेन ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

चारू असोपा के एक्स-हसबैंड राजीव सेन ने अपनी बेटी जियाना के चौथे जन्मदिन पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. इंस्टाग्राम पर जियाना की तीन प्यारी तस्वीरें साझा करते हुए राजीव ने लिखा, “हैप्पी बर्थडे मेरी छोटी प्रिंसेस जियाना. तुम्हें चौथे जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. भगवान तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, तुम पढ़ाई में अच्छा करो और अपने उम्र के अच्छे और पॉजिटिव दोस्त बनाओ. तुम्हें हमेशा बुरी नज़र से बचाए रखे. लव यू.”

साथ में किया फैमिली डिनर

एक्ट्रेस असोपा ने अपनी बेटी जियाना का चौथा जन्मदिन एक प्यारे से फैमिली डिनर के साथ मनाया. इस सेलिब्रेशन में चारू के माता-पिता, बहन और ससुर भी शामिल हुए. व्लॉग में दिखाया गया कि पूरा परिवार रेस्टोरेंट में साथ बैठकर टाइंम स्पेंड कर रहा है.



वहीं छोटी जियाना खुश होकर इधर-उधर दौड़ती और खेलती नजर आती है. एक मजेदार पल तब आता है जब चारू जियाना से अपने नाना का नाम पूछती हैं, और वो मासूमियत से जवाब देती है “असोपा जी,” जिसे सुनकर सब हंस पड़ते हैं.

व्लॉग में आगे जियाना के केक काटने का प्यारा पल दिखाया गया है. ब्लैक टॉप, बेज स्कर्ट और ब्लैक बूट्स में सजी चार साल की जियाना दो प्यारी चोटी बनाए बेहद क्यूट लग रही थी.





जैसे ही कलरफुल केक सामने आता है, जियाना खुशी से झूम उठती है और मुस्कुराते हुए केक काटना शुरू करती है. परिवार के सभी लोग ताली बजाकर उसे चीयर करते हैं. जब चारू उससे पूछती हैं कि वह कितनी साल की हो गई है, तो जियाना गर्व से कहती है “फोर!”.