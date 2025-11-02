हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनचारू असोपा की बेटी के चौथे बर्थडे पर दिखी फैमिली बॉन्डिंग, राजीव सेन ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

चारू असोपा की बेटी के चौथे बर्थडे पर दिखी फैमिली बॉन्डिंग, राजीव सेन ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

Charu Asopa Daughter Birthday: चारू असोपा की बेटी का चौथा बर्थडे फैमिली के साथ खास रहा. इस मौके पर एक्ट्रेस ने परिवार के साथ सेलिब्रेशन किया, राजीव सेन ने भी बेटी के लिए इमोशनल पोस्ट शेयर किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 02 Nov 2025 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस चारू असोपा, जो अक्सर अपनी बेटी जियाना के साथ अपनी ज़िंदगी की झलक सोशल मीडिया और यूट्यूब पर दिखाती हैं उन्होंने हाल ही में 1 नवंबर को जियाना का चौथा जन्मदिन सेलिब्रेट किया.

चारू के वीडियो में अक्सर उनकी ट्रिप्स, डेली लाइफ की बातें और फैमिली टाइम देखने को मिलता है, जिसमें कभी-कभी उनके एक्स-हसबैंड राजीव सेन भी नजर आते हैं. राजीव सेन  ने अपना बेटी के लिए एक खास पोस्ट शेयर किया. वहीं अब अपने नए वीडियो में चारू ने जियाना के प्री-बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक दिखाई, जिसमें उनके माता-पिता और ससुर भी शामिल हुए.

राजीव सेन ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट
चारू असोपा के एक्स-हसबैंड राजीव सेन ने अपनी बेटी जियाना के चौथे जन्मदिन पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. इंस्टाग्राम पर जियाना की तीन प्यारी तस्वीरें साझा करते हुए राजीव ने लिखा, “हैप्पी बर्थडे मेरी छोटी प्रिंसेस जियाना. तुम्हें चौथे जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. भगवान तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, तुम पढ़ाई में अच्छा करो और अपने उम्र के अच्छे और पॉजिटिव दोस्त बनाओ. तुम्हें हमेशा बुरी नज़र से बचाए रखे. लव यू.”

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajeev Sen (@rajeevsen9)

साथ में किया फैमिली डिनर
एक्ट्रेस असोपा ने अपनी बेटी जियाना का चौथा जन्मदिन एक प्यारे से फैमिली डिनर के साथ मनाया. इस सेलिब्रेशन में चारू के माता-पिता, बहन और ससुर भी शामिल हुए. व्लॉग में दिखाया गया कि पूरा परिवार रेस्टोरेंट में साथ बैठकर टाइंम स्पेंड कर रहा है.
चारू असोपा की बेटी के चौथे बर्थडे पर दिखी फैमिली बॉन्डिंग, राजीव सेन ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

वहीं छोटी जियाना खुश होकर इधर-उधर दौड़ती और खेलती नजर आती है. एक मजेदार पल तब आता है जब चारू जियाना से अपने नाना का नाम पूछती हैं, और वो मासूमियत से जवाब देती है “असोपा जी,” जिसे सुनकर सब हंस पड़ते हैं. 

व्लॉग में आगे जियाना के केक काटने का प्यारा पल दिखाया गया है. ब्लैक टॉप, बेज स्कर्ट और ब्लैक बूट्स में सजी चार साल की जियाना दो प्यारी चोटी बनाए बेहद क्यूट लग रही थी.


चारू असोपा की बेटी के चौथे बर्थडे पर दिखी फैमिली बॉन्डिंग, राजीव सेन ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

जैसे ही कलरफुल केक सामने आता है, जियाना खुशी से झूम उठती है और मुस्कुराते हुए केक काटना शुरू करती है. परिवार के सभी लोग ताली बजाकर उसे चीयर करते हैं. जब चारू उससे पूछती हैं कि वह कितनी साल की हो गई है, तो जियाना गर्व से कहती है “फोर!”.

और पढ़ें
Published at : 02 Nov 2025 02:34 PM (IST)
Tags :
Charu Asopa Rajeev Sen
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल 'जंग', कौन जीतेगा 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब
LIVE: आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल 'जंग', कौन जीतेगा 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब
Advertisement

वीडियोज

Anant Singh Arrest: आधी रात अनंत सिंह गिरफ्तार । Bihar Election । Dularchand Murder Case
Madhya Pradesh News: Satna में सांसद के थप्पड़ कांड पर सियासत गरम | Ganesh Singh
बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल 'जंग', कौन जीतेगा 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब
LIVE: आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल 'जंग', कौन जीतेगा 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब
इंडिया
'हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद यादव हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
'हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
यूटिलिटी
कहीं बैंक में तो नहीं पड़ा है आपके परिवार का अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता
कहीं बैंक में तो नहीं पड़ा है आपके परिवार का अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता
ट्रेंडिंग
Video: कभी देखी है नोटों की इतनी लंबी माला? दूल्हे की वीडियो देख बोले लोग- अंबानी का रिश्तेदार है क्या
Video: कभी देखी है नोटों की इतनी लंबी माला? दूल्हे की वीडियो देख बोले लोग- अंबानी का रिश्तेदार है क्या
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget