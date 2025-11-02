हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशाहरुख खान की वाइफ गौरी खान की 8 तस्वीरें: अदाएं देख आप भी कहेंगे यूं ही नहीं दिल हारे थे एक्टर

शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान की 8 तस्वीरें: अदाएं देख आप भी कहेंगे यूं ही नहीं दिल हारे थे एक्टर

Gauri Khan Photos: इस रिपोर्ट में हम आपके लिए शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान की कुछ खूबसूरत तस्वीरें लाए हैं. जिन्हें देख आप भी उनकी सादगी के दीवाने हो जाएंगे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 02 Nov 2025 11:12 AM (IST)
Gauri Khan Photos: इस रिपोर्ट में हम आपके लिए शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान की कुछ खूबसूरत तस्वीरें लाए हैं. जिन्हें देख आप भी उनकी सादगी के दीवाने हो जाएंगे.

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के आज 60 साल के हो चुके हैं. ऐसे में हर कोई उन्हें बधाई देता नजर आ रहा है. लेकिन यहां हम आपके लिए एक्टर की वाइफ की खास तस्वीरें लाए हैं. जिनमें उनकी खूबसूरत किसी बॉलीवुड हसीना से कम नहीं लग रही...

1/8
शाहरुख खान ने बेहद कम उम्र में ही गौरी खान को अपना जीवनसाथी बनाने का फैसला ले लिया था. गौरी सिर्फ 14 साल की थी, जब वो पहली बार एक्टर से मिली थी.
शाहरुख खान ने बेहद कम उम्र में ही गौरी खान को अपना जीवनसाथी बनाने का फैसला ले लिया था. गौरी सिर्फ 14 साल की थी, जब वो पहली बार एक्टर से मिली थी.
2/8
गौरी की एक्टर से पहली मुलाकात एक दोस्त की पार्टी में हुई थी. यहां से दोनों दोस्त बने और फिर प्यार की शुरुआत हुई.
गौरी की एक्टर से पहली मुलाकात एक दोस्त की पार्टी में हुई थी. यहां से दोनों दोस्त बने और फिर प्यार की शुरुआत हुई.
3/8
लेकिन गौरी और शाहरुख के लिए प्यार से शादी तक का सफर आसान नहीं रहा. क्योंकि दोनों के धर्म अलग थे. ऐसे में परिवार को मनाने के लिए दोनों ने खूब पापड़ बेले थे.
लेकिन गौरी और शाहरुख के लिए प्यार से शादी तक का सफर आसान नहीं रहा. क्योंकि दोनों के धर्म अलग थे. ऐसे में परिवार को मनाने के लिए दोनों ने खूब पापड़ बेले थे.
4/8
फिर काफी दिक्कतों का सामना करने के बाद आखिरकार शाहरुख और गौरी की शादी का दिन आया. कपल ने 26 अगस्त 1991 को कोर्ट मैरिज और फिर 5 अक्टूबर 1991 को हिंदू रीति से शादी की थी.
फिर काफी दिक्कतों का सामना करने के बाद आखिरकार शाहरुख और गौरी की शादी का दिन आया. कपल ने 26 अगस्त 1991 को कोर्ट मैरिज और फिर 5 अक्टूबर 1991 को हिंदू रीति से शादी की थी.
5/8
गौरी खान बेहत खूबसूरत हैं. लेकिन उन्होंने फिल्मों में कदम नहीं रखा. वो एक फेमस इंटीरियर डिजाइनर हैं.
गौरी खान बेहत खूबसूरत हैं. लेकिन उन्होंने फिल्मों में कदम नहीं रखा. वो एक फेमस इंटीरियर डिजाइनर हैं.
6/8
गौरी अभी तक कई सेलेब्स को घर को खूबसूरत लुक दे चुकी हैं. इसके अलावा गौरी रेस्टोरेंट की भी मालकिन हैं.
गौरी अभी तक कई सेलेब्स को घर को खूबसूरत लुक दे चुकी हैं. इसके अलावा गौरी रेस्टोरेंट की भी मालकिन हैं.
7/8
गौरी खान तीन बच्चों की मां हैं और 55 साल की हो चुकी हैं. इस उम्र में भी वो बेहद फिट दिखती हैं.
गौरी खान तीन बच्चों की मां हैं और 55 साल की हो चुकी हैं. इस उम्र में भी वो बेहद फिट दिखती हैं.
8/8
शाहरुख खान और गौरी खान की जोड़ी पर फैंस खूब प्यार लुटाते हैं. कपल के तीन बच्चे आर्यन, सुहाना और अब्राहम खान हैं.
शाहरुख खान और गौरी खान की जोड़ी पर फैंस खूब प्यार लुटाते हैं. कपल के तीन बच्चे आर्यन, सुहाना और अब्राहम खान हैं.
Published at : 02 Nov 2025 11:12 AM (IST)
Tags :
Shah Rukh Khan Bollywood Gauri Khan

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
विश्व
Donald Trump: 'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
ट्रेंडिंग
अब पूरा मोहल्ला ट्रॉफी देगा! गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों से हो गया भयंकर कांड- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
अब पूरा मोहल्ला ट्रॉफी देगा! गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों से हो गया भयंकर कांड- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
हेल्थ
क्या आपको भी बार-बार होती है टेंशन? इन 5 तरीकों से मन को मिलेगा सुकून
क्या आपको भी बार-बार होती है टेंशन? इन 5 तरीकों से मन को मिलेगा सुकून
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget