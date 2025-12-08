Bigg Boss19: मुस्लिम होकर भी हिंदू डायरेक्टर पर दिल हार बैठी हैं फरहाना भट्ट, खुलासे के बाद छिड़ी कंट्रोवर्सी
'बिग बॉस 19' को उसका विनर गौरव खन्ना के रूप में मिल चुका है. वहीं, फरहाना भट्ट भी ट्रॉफी की मजबूत दावेदार मानी जा रही थीं, लेकिन रनर-अप बनकर रह गईं.इसी बीच एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ चर्चा में आ गई है.
'बिग बॉस 19' की मजबूत कंटेस्टेंट में से एक थीं फरहाना भट्ट. हालांकि, वो विनर नहीं बन पाईं और सिर्फ फर्स्ट रनर-अप बनकर रह गईं.प्रोफेशनल के साथ-साथ फरहाना अपनी पर्सनल को लेकर भी सुर्खियों छाई हुई हैं. दरअसल, हाल ही में फरहाना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है.
रिपोर्ट के अनुसार फरहाना टीवी के एक डायरेक्टर को डेट कर रही हैं, जो धर्म से हिंदू है. फरहाना खुद मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती हैं.फरहाना से जुड़ी इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच चुका है. आपको बता दें इस डायरेक्टर का सीधा कनेक्शन बिग बॉस से बताया जा रहा है.
फरहाना इस शख्स को कर रही हैं डेट
लोगों ने ये भी कहा कि उसी डायरेक्टर की वजह से फरहाना बिग बॉस के घर में थीं. चलिए जानते हैं, यहां किसकी बात हो रही है.सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि सर्वेश सिंह नाम के शख्स को फरहाना डेट कर रही हैं, जो कि एंडमोल का एक डायरेक्टर हैं.
रिपोर्ट के अनुसार सर्वेश सिंह की वजह से ही फरहाना को बिग बॉस में दोबारा वापस लाया गया.सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि सर्वेश सिंह के संग कनेक्शन की वजह से ही फरहाना की इमेज को चमकाने की कोशिश की गई थी.
सोशल मीडिया यूजर्स का तो ये भी कहना है कि सर्वेश सिंह संग कनेक्शन की वजह से ही फरहाना बिग बॉस 19 के फिनाले तक पहुंच पाई. क्योंकि, फरहाना से ज्यादा स्ट्रान्ग कंटेस्टेंट्स को भी शो से बाहर किया जा चुका है.हालांकि, अब ये अफवाह है या फिर सच ये तो खुद फरहाना ही बता सकती हैं.
सोशल मीडिया पर सर्वेश सिंह ने हाल ही में फरहाना को लेकर वोट अपील की थी. उसी के बाद से फरहाना और सर्वेश का नाम सुर्खियों में छा गया.अब तक सर्वेश सिंह या फरहाना की टीम की तरफ से किसी तरह का बयान सामने नहीं आया है. हालांकि, सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह फैल रही है.बता दें सर्वेश सिंह एंडमोल का हिस्सा हैं, ऐसे में उन्हें कई बार बिग बॉस 19 के सेट पर देखा गया.सर्वेश सिंह के इंस्टाग्राम पर उन सेलेब्स की तस्वीरों को देखा गया जो बिग बॉस के सेट पर पहुंचे थे.
